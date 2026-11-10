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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Donald Trump

El CEO de la UFC, Dana White, rechaza la oferta de Donald Trump para ser portavoz de la Casa Blanca: “Tengo cero aspiraciones políticas”

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Dana White-Foto EFE
Donald Trump y Dana White-Foto EFE
El directivo deportivo rechazó públicamente la propuesta para desempeñarse como secretario de Prensa de la administración norteamericana, al manifestar su negativa absoluta a vincularse con la función pública.

El director ejecutivo de la empresa de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, rechazó de manera pública la propuesta del mandatario norteamericano, Donald Trump, para asumir el cargo de secretario de Prensa de la Casa Blanca.

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La postura del dirigente deportivo se dio a conocer durante una sorpresiva aparición en la sala de conferencias del recinto presidencial, donde desestimó cualquier vinculación con la función pública al expresar de forma textual: “Tengo cero aspiraciones políticas”.

Ante la declinación presencial del empresario, el presidente estadounidense reaccionó de inmediato ante la prensa congregada con un intercambio caracterizado por la ironía:
Gracias por el ofrecimiento, señor. No quiero dedicarme a la política declaró White en la sala de prensa de la Casa Blanca. Me deja desolado oír esto. Adiós a todos respondió Trump ante los medios.

La propuesta gubernamental había sido anunciada previamente a través de las redes sociales, marco en el cual el jefe de Estado sugirió la incorporación de destacadas figuras deportivas para conformar el equipo de comunicaciones, con un mensaje público donde exclamaba: “¡Dana, por favor, acepta el puesto!”.

La vocería del Gobierno norteamericano permanece vacante tras los recientes ajustes en la nómina presidencial y los resultados electorales de medio término que reconfiguraron la representación legislativa en el Congreso de los Estados Unidos.

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La búsqueda de un nuevo portavoz se consolidó como uno de los desafíos inmediatos para la Casa Blanca, obligada a designar a un perfil dispuesto a asumir uno de los roles institucionales más visibles y exigentes de la administración federal.

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