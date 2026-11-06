Maluma iniciará en Bogotá su gira mundial 2027 en la que recorrerá más de 60 ciudades con ‘Loco X Volver World Tour’

El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, popularmente conocido como Maluma, oficializó el lanzamiento de su nueva gira internacional titulada Loco X Volver World Tour 2027, la cual marcará un hito en su trayectoria al contemplar presentaciones en más de sesenta ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.

El anuncio formal de esta ambiciosa travesía musical se llevó a cabo mediante una presentación sorpresa realizada en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Miami, en los Estados Unidos, donde el exponente antioqueño interpretó ante la audiencia algunos de los éxitos más representativos de su carrera artística.

VEA TAMBIÉN Maluma y Shakira lanzan nueva canción juntos: así suena ‘Agua’ que viene con video en el que los artistas realizaron clásico baile de cantina o

La iniciativa toma el nombre de su séptimo material discográfico de estudio, publicado a mediados de mayo, y conjugará los nuevos temas de este repertorio con los éxitos consolidados que lo han llevado a llenar recintos emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York y el Kaseya Center de Miami.

El itinerario confirmado contempla paradas estratégicas en metrópolis de gran relevancia internacional como Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México, Madrid, París, Milán y Rabat, con la estructuración de un concepto escénico y visual completamente renovado bajo la producción de las compañías Fenix Entertainment y Cárdenas Marketing Network.

El Loco X Volver World Tour 2027 llega una década después del Maluma World Tour 2017, su primera gira de alcance mundial que logró sumar 105 conciertos y más de un millón de entradas vendidas, hito que consolidó al colombiano como una de las figuras principales del género urbano latinoamericano.

VEA TAMBIÉN “Todavía siento mucha ansiedad”: Maluma se sincera sobre su salud mental y revela que sufrió un trastorno alimenticio por la presión estética o

Con este nuevo recorrido, Maluma busca reencontrarse con sus seguidores globales y llevar su música a nuevos escenarios, con el manteniendo a Colombia como punto de partida simbólico de su recorrido internacional.