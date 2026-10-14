Jefe militar de Estados Unidos visita país sudamericano para fortalecer la lucha contra el narcotráfico

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, visitó este miércoles 14 de octubre la ciudad de Iquitos, en la región amazónica de Loreto, en Perú, para fortalecer la cooperación militar y coordinar acciones en contra de las redes que se vinculan al narcotráfico y al terrorismo.

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La visita incluyó reuniones con el ministro de Defensa peruano, Rafael Belaúnde, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Briceño. El embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, de igual forma acompañó a la delegación, según información oficial divulgada por las autoridades peruanas.

Durante la jornada, los funcionarios abordaron mecanismos para intensificar el intercambio de información, el entrenamiento militar y las operaciones conjuntas ante el crimen organizado transnacional y la minería ilegal.

Como parte de su agenda, Donovan, Belaúnde y Navarro se trasladaron en una aeronave militar norteamericana V-22 Osprey a la instalación militar El Estrecho, ubicada en la zona fronteriza con Colombia. La región amazónica de Loreto es estratégica para la seguridad regional por su conexión con territorios de Colombia, Brasil y Ecuador.

Las autoridades además examinaron oportunidades de cooperación en el marco de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas y de la iniciativa Escudo de las Américas, impulsada por Washington para fortalecer la coordinación regional en contra de las organizaciones criminales.

Perú anunció en septiembre su incorporación a Escudo de las Américas en la visita del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. La iniciativa contempla hacer más sencillo el intercambio de inteligencia y coordinar esfuerzos contra grupos delictivos que operan en varios países.

La visita de Donovan se genera en un contexto de mayor acercamiento militar entre los dos países. Washington busca ampliar sus alianzas de seguridad en América Latina, al tiempo que Perú enfrenta desafíos que tienen relación con el narcotráfico, la minería ilegal y la presencia de grupos armados en determinadas zonas de su territorio.

De momento, la información oficial acerca del encuentro se enfoca en el fortalecimiento de la cooperación y la identificación de nuevas áreas de trabajo conjunto. Aún no se han anunciado de manera pública, en los reportes consultados, detalles de nuevas operaciones militares específicas derivadas de la visita.