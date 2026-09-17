Nuevo golpe a Mordisco en Colombia: caen integrantes de 'Los Piratas' que tenían vínculos con la estructura 'Jaime Martínez'

Las autoridades de Colombia continúan dando duros golpes a la criminalidad tras la llegada del nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Recientemente, se anunció la captura de alias Tribilín, quiera buscado por el crímen del patrullero Yehinson Ahumada. Asimismo fueron arrestados dos integrantes de la banda criminal “Los Piratas”, que usaban uniformes similares de la fuerza público para cometer delitos. Según informes, dicha organización criminal tiene vínculos con la estructura Jaime Martínez de alias Iván Mordisco.