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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Régimen de Irán

"Va a hacer colapsar al régimen": Secretario del Tesoro de EE. UU. lanza advertencia a Irán tras presión económica anunciada por Trump

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Teherán, Irán - Foto: EFE
Teherán, Irán - Foto: EFE
Así lo dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, horas después de que Trump lanzara advertencia al régimen de Irán.

Un plan de Estados Unidos para aumentar la presión económica sobre el régimen de Irán con sanciones y aislamiento llevará al "colapso" del gobierno de ese país, declaró este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Va a funcionar en Irán y va a hacer colapsar al régimen", dijo Bessent al canal CNBC. "Va a ser la mayor operación de aislamiento económico coordinado en la historia mundial", añadió.

En ese sentido, el secretario del Tesoro también aprovechó para advertir a los países aliados.

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Consultado sobre sus aliados, Bessent lanzó una advertencia: "(Están) con nosotros o contra nosotros".

Ante la pregunta de si Estados Unidos presionaría a China, señaló que "muchas conversaciones es mejor tenerlas en privado", pero instó a Pekín a "sumarse al plan".

Este plan contra Irán significa que es menos probable que Estados Unidos vuelva a realizar operaciones militares de gran envergadura contra el país, explicó Bessent.

"Si estamos aplicando la máxima presión económica, eso significa que probablemente no habrá una reactivación bélica a gran escala, pero enfatizaré que eso es por ahora", declaró.

Cabe recordar que este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia económica en contra del régimen de Irán luego de que Teherán no cumpliera, según el presidente, con los compromisos que se hicieron en el acuerdo entre ambos.

“Nadie le ha dado a la República Islámica de Irán una oportunidad mayor que yo para llegar a un acuerdo”, dijo Trump sobre los acercamientos fallidos con la teocracia.

Sin embargo, señaló que "trágicamente" el régimen "no la ha aprovechado".

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Por lo tanto, "¡hoy anuncio la OPERACIÓN ECONÓMICA MÁS DEVASTADORA QUE SE HAYA LLEVADO A CABO CONTRA CUALQUIER PAÍS!”

Según Trump, es un nuevo capítulo en el conflicto al que calificó como “una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes".

"Su armada ha desaparecido, su fuerza aérea está destruida, sus fábricas militares son ahora escombros, su moneda no vale nada y su país pende de un hilo”, añadió.

 

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