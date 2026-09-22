Delcy Rodríguez no llegó sola a la ONU; llegó junto con el canciller que niega los arrestos ilegales en Venezuela

Delcy Rodríguez no estuvo sola en la entrada de la sede de Naciones Unidas en Nueva York: llegó en compañía del canciller del régimen Félix Plasencia, quien caminó al lado izquierdo de la dictadora a su entrada para la primera jornada de alto nivel del período 81 de sesiones de la asamblea general de la ONU. El pasado 30 de abril, el entonces designado embajador del régimen de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, negó que en Venezuela haya arrestos ilegales y violaciones a los derechos humanos. Además, calificó como “tonterías” las preguntas relacionadas con la existencia de garantías de no arresto para los connacionales que regresaran al país.