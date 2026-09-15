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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Volcán

Así se ve desde el aire la erupción de volcán en Italia que obligó el cierre de concurrido aeropuerto

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cenizas del volcán Etna - Foto: EFE
Cenizas del volcán Etna - Foto: EFE
Se trata del volcán Etna, ubicado en la costa oriental de la isla de Sicilia, en el sur de Italia.

Hay alerta en Europa por la actividad de un conocido volcán que ha generado nubes de ceniza y afectaciones en los lugares cercanos.

Se trata del volcán Etna, ubicado en la costa oriental de la isla de Sicilia, en el sur de Italia.

Debido a la actividad volcánica, el aeropuerto de Catania, en Sicilia, quedó cerrado temporalmente este lunes debido a la actividad del volcán Etna, situado cerca de la ciudad, que está provocando la emisión de nubes de ceniza.

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En la tarde de este martes, las autoridades aeroportuarias también decretaron el cierre temporal de la terminal aérea.

"Las llegadas y salidas del aeropuerto de Catania están suspendidas", indicó el aeropuerto en un comunicado publicado en su web.

El aeropuerto, que recibe habitualmente unos 12 millones de pasajeros al año, ya había sido cerrado durante una semana en agosto, en plena temporada estival.

En Italia hay peticiones para reclamar el cierre de este aeropuerto y la ampliación de otros aeropuertos en Sicilia.

La erupción de agosto atrajo a una multitud de visitantes al Etna, donde se podían observar de cerca espectaculares coladas de lava.

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Con 3.324 metros de altitud, el Etna es el volcán activo más alto de Europa y entra en erupción con frecuencia.

Una toma aérea divulgada por el canal de noticias RAI muestra la espectacular nube volcánica de unos 4 kilómetros de altura.

Allí se observa la gran nube de ceniza que sale del cráter del volcán.

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