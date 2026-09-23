Cayeron ‘Los Rebeldes’, señalados de extorsionar en Bogotá, Cundinamarca y Tolima: serían presuntos exintegrantes de las disidencias de las Farc

La Policía Metropolitana de Bogotá informó este miércoles 23 de septiembre la captura de cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal denominada ‘Los Rebeldes’, señalados de participar en una red de extorsiones que tendría presencia en Bogotá, Cundinamarca y Tolima.

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De acuerdo con la información divulgada por la institución, los capturados serían presuntos exintegrantes de las disidencias de las Farc y estarían vinculados con exigencias económicas a diferentes víctimas. Según la Policía, la estructura criminal habría alcanzado ingresos de hasta 500 millones de pesos mensuales producto de las extorsiones.

Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades es que los señalados delincuentes se hacían pasar por integrantes de la Segunda Marquetalia para intimidar a sus víctimas y realizar los cobros extorsivos.

La modalidad de utilizar el nombre de estructuras armadas para cometer extorsiones no es nueva en el país.

En septiembre de 2024, la Policía de Bogotá y la Fiscalía capturaron a dos hombres que, según la investigación de ese momento, también se hacían pasar por integrantes de la Segunda Marquetalia para amenazar y extorsionar a comerciantes. En ese caso, los responsables utilizaban mensajes, audios y material audiovisual alusivo al grupo armado para generar intimidación.

Este tipo de suplantación ha sido documentado en otros departamentos. En 2023, por ejemplo, las autoridades desarticularon en el Meta una estructura conocida como ‘Los Trocheros’, cuyos integrantes, según la investigación policial, también se presentaban como miembros de la Segunda Marquetalia para realizar secuestros y extorsiones.

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En el caso conocido este miércoles, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó cuatro capturas y señaló que la estructura tenía como una de sus principales fuentes de financiación las extorsiones.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el alcance de las actividades atribuidas a ‘Los Rebeldes’, así como la posible participación de los capturados en los diferentes hechos registrados en Bogotá, Cundinamarca y Tolima.