"El Escudo de las Américas era una alianza que si no estaba Colombia iba a quedar incompleta": experto

El Ejército de Colombia está siendo sometido a una evaluación sin precedentes en la base militar de Tolemaida, departamento del Tolima, donde unidades de infantería e ingenieros buscan obtener la certificación OTAN. Para hablar sobre este tema, el coronel en retiro del Ejército colombiano y analista en conflicto, Jaime Ariza, conversó con el programa La Tarde de NTN24.