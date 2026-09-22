Colombia
Programa: Club de Prensa
Ultimatum del ministro de Justicia colombiano a los grupos criminales: “Se someten o vamos por ellos”
Iván Cancino, ministro de Justicia de Colombia, le lanzó una última advertencia a los grupos criminales: Les dijo en una entrevista a la Revista Semana que o “se someten o vamos por ellos”. “Tenemos un gobierno que día a día está realizando acciones y cumple lo que promete, así que estoy segura que, así como ha dicho el ministro y el presidente De la Espriella si no se someten irán por ellos”, aseveró Vanessa Vallejo, analista política, que estuvo en Club de Prensa de NTN24.