Pese a certificación al régimen de Delcy Rodríguez, EE. UU. ratifica ofertas de recompensa por el Cartel de los Soles y Diosdado Cabello, por quien ofrece US$25 millones

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó en NTN24 que la valoración que tiene sobre el Cartel de los Soles, tras la captura de Nicolás Maduro y pese a la reciente certificación del país en la lucha antidrogas, no ha cambiado.

En ese sentido, indicó que las ofertas de recompensas por los integrantes del Cartel de los Soles, como lo es Diosdado Cabello, siguen vigentes. Por el número dos del régimen venezolano, cabe resaltar, hay vigente una recompensa de 25 millones de dólares.

“Nuestra valoración sobre el Cartel de los Soles no ha cambiado y las ofertas de recompensa siguen vigentes”, afirmó el Departamento.

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La dependencia del Gobierno norteamericano indicó que “mantiene su compromiso de avanzar en el plan de tres fases para la estabilización de Venezuela, la recuperación económica y la reconciliación política, y la transición democrática”.

“Tras la remoción del narcoterrorista Nicolás Maduro, hemos visto una cooperación real por parte del gobierno interino de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico”, precisó.

En ese sentido, indicó que esa colaboración fue clave para que el presidente Donald Trump certificara a Venezuela.

“Por lo tanto, el presidente determinó que Venezuela ya no califica como un país que ha ‘fracasado de manera demostrable’ debido a su progreso continuo, incluso en el desmantelamiento de carteles”, precisó el Departamento de Estado.

En medio de la renovada y cuestionada relación entre el Gobierno de Trump y el régimen de Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano, el miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la certificación de Venezuela en la lucha antidrogas por primera vez desde hace más de dos décadas.

Según Trump, desde el arresto de Maduro, se están “viendo resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país”, pese a los reprochables actos de varios funcionarios del régimen desde hace años.

"En Venezuela, gracias al arresto y la remoción por parte de mi Administración del exdictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro, ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país contra los carteles, incluida la eliminación de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua", indicó el Departamento de Estado en su decisión.

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Esta decisión de incluir a Venezuela en los países que luchan contra el narcotráfico ocurre tras 21 años consecutivos en los que las diferentes administraciones federales de Estados Unidos habían descertificado al país sudamericano.