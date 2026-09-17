"Son fuertes por separado, pero son más fuertes juntos": Carney respalda pacto con la UE mientras Trump amenaza con aranceles al territorio canadiense

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, defendió este jueves 17 de septiembre una alianza más cercana con la Unión Europea y dijo que respaldaba la propuesta de convertir a su país en el primer miembro asociado del bloque, fórmula que aún tiene que ser definida y negociada.

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En un discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Carney dijo que Canadá y Europa pueden incrementar su capacidad para enfrentar las presiones económicas y geopolíticas actuales por medio de una cooperación más profunda. La propuesta fue planteada un poco antes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Canadá y la UE son fuertes por separado, pero son más fuertes juntos”, afirmó Carney, según EFE. El mandatario aseguró igualmente que el objetivo no es crear un nuevo bloque de poder para competir con Estados Unidos u otras potencias, más bien, aumentar la capacidad de Canadá y Europa para proteger sus mercados, economías y soberanía.

El planteamiento llega en medio de una relación comercial que es cada vez más tensa entre Canadá y Estados Unidos.

El presidente Donald Trump respondió a la iniciativa europea y advirtió que podría imponer “aranceles muy serios” a la Unión Europea si ve que el acercamiento con Ottawa es un acto hostil en contra de Washington.

Carney respondió defendiendo el derecho de Canadá a establecer nuevas alianzas. En su discurso indicó que no quiere formar un “tercer bloque” para ser un rival de las grandes potencias, sino incrementar resiliencia de su país ante presiones externas.

El primer ministro de igual forma planteó que una relación más profunda con Europa puede hacer que Canadá sea un socio más sólido para Estados Unidos.

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La propuesta busca ampliar la cooperación en áreas que se ven como estratégicas, entre ellas defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial, tecnología, servicios financieros y comercio digital.

Carney además mencionó que Canadá podría participar en programas europeos de movilidad educativa como Erasmus y profundice su cooperación científica por medio de Horizon Europe.

Ottawa y Bruselas esperan progresar en los detalles en una cumbre que se celebrará en Montreal los días 29 y 30 de octubre, donde se podrían anunciar nuevos acuerdos, incluyendo uno acerca de comercio digital. Cualquier acuerdo de un alcance más alto tendría que pasar luego por el Parlamento de Canadá para su debate y aprobación.

No obstante, el concepto de “miembro asociado” aún no tiene una definición jurídica que se establece dentro de los tratados de la Unión Europea. Por esta razón, pese a que existe respaldo político para profundizar los vínculos, todavía hay que determinar el alcance, las obligaciones y los mecanismos concretos de una posible nueva relación entre Canadá y el bloque europeo.