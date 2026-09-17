NTN24
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Canadá

"Son fuertes por separado, pero son más fuertes juntos": Carney respalda pacto con la UE mientras Trump amenaza con aranceles al territorio canadiense

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Mark Carney y Donald Trump | Foto: EFE
Mark Carney y Donald Trump | Foto: EFE
El primer ministro de Canadá ha defendido una alianza más estrecha con Europa y respaldó explorar un nuevo estatus para Ottawa.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, defendió este jueves 17 de septiembre una alianza más cercana con la Unión Europea y dijo que respaldaba la propuesta de convertir a su país en el primer miembro asociado del bloque, fórmula que aún tiene que ser definida y negociada.

o

En un discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Carney dijo que Canadá y Europa pueden incrementar su capacidad para enfrentar las presiones económicas y geopolíticas actuales por medio de una cooperación más profunda. La propuesta fue planteada un poco antes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Canadá y la UE son fuertes por separado, pero son más fuertes juntos”, afirmó Carney, según EFE. El mandatario aseguró igualmente que el objetivo no es crear un nuevo bloque de poder para competir con Estados Unidos u otras potencias, más bien, aumentar la capacidad de Canadá y Europa para proteger sus mercados, economías y soberanía.

El planteamiento llega en medio de una relación comercial que es cada vez más tensa entre Canadá y Estados Unidos.

El presidente Donald Trump respondió a la iniciativa europea y advirtió que podría imponer “aranceles muy serios” a la Unión Europea si ve que el acercamiento con Ottawa es un acto hostil en contra de Washington.

Carney respondió defendiendo el derecho de Canadá a establecer nuevas alianzas. En su discurso indicó que no quiere formar un “tercer bloque” para ser un rival de las grandes potencias, sino incrementar resiliencia de su país ante presiones externas.

El primer ministro de igual forma planteó que una relación más profunda con Europa puede hacer que Canadá sea un socio más sólido para Estados Unidos.

o

La propuesta busca ampliar la cooperación en áreas que se ven como estratégicas, entre ellas defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial, tecnología, servicios financieros y comercio digital.

Carney además mencionó que Canadá podría participar en programas europeos de movilidad educativa como Erasmus y profundice su cooperación científica por medio de Horizon Europe.

Ottawa y Bruselas esperan progresar en los detalles en una cumbre que se celebrará en Montreal los días 29 y 30 de octubre, donde se podrían anunciar nuevos acuerdos, incluyendo uno acerca de comercio digital. Cualquier acuerdo de un alcance más alto tendría que pasar luego por el Parlamento de Canadá para su debate y aprobación.

No obstante, el concepto de “miembro asociado” aún no tiene una definición jurídica que se establece dentro de los tratados de la Unión Europea. Por esta razón, pese a que existe respaldo político para profundizar los vínculos, todavía hay que determinar el alcance, las obligaciones y los mecanismos concretos de una posible nueva relación entre Canadá y el bloque europeo.

Temas relacionados:

Canadá

Estados Unidos

Primer ministro de Canadá

Aranceles

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rick Scott a NTN24: "Delcy Rodríguez no es bienvenida en EE. UU.; es una matona, es jefe de carteles de la droga"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una herencia de Petro”: analista frente a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

De la Espriella pone en jaque al ELN: desmantelan red de piratería e incautan material para explosivos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Golpe de autoridad contra la delincuencia: Capturado alias ‘El Flaco’, quien era aliado del Clan del Golfo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Tras años de censura del régimen, inicia desbloqueo de medios: "No se trata de una desbloqueada masiva"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Continúa la represión del régimen venezolano pese a la captura de Mafuro - Foto de referencia: EFE
Represión en Venezuela

Informe de la ONU alerta sobre la permanencia de la represión en Venezuela bajo el régimen

Falta de acción del régimen contra los grupos criminales colombianos en su territorio - Fotos: EFE
Cooperación

Importante que el régimen venezolano tome “decisiones” contra los grupos terroristas colombianos

Senador Rick Scott -Foto: EFE
Rick Scott

"Estaba tratando de destruir la relación con los EE. UU.": Rick Scott sobre el legado de Petro

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Juicio contra Alex Saab

Conocimos las revelaciones del acuerdo de culpabilidad de Alex Saab que comprometen a Nicolás Maduro

Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella

"Es algo que se está remediando": gobierno de la Espriella muestra optimismo ante la desertificación

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella (AFP)
Crimen organizado

Los duros golpes del gobierno de Abelardo de la Espriella al crimen organizado en Colombia

El portaaviones USS Abraham Lincoln arribó a Tailandia tras más de 250 días desplegado en Medio Oriente
Abraham Lincoln

"Cubierto de óxido y deteriorado" portaaviones USS Abraham Lincoln arribó a Tailandia tras más de 250 días desplegado en Medio Oriente

El angustioso momento en el que casa de tres pisos se desploma ocho días después del terremoto en Pereira
Colombia

El angustioso momento en el que casa de tres pisos se desploma ocho días después del terremoto en Pereira

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella (AFP)
Crimen organizado

Los duros golpes del gobierno de Abelardo de la Espriella al crimen organizado en Colombia

El portaaviones USS Abraham Lincoln arribó a Tailandia tras más de 250 días desplegado en Medio Oriente
Abraham Lincoln

"Cubierto de óxido y deteriorado" portaaviones USS Abraham Lincoln arribó a Tailandia tras más de 250 días desplegado en Medio Oriente

Luis Díaz en el Bayern de Múnich - EFE
Luis Díaz

Luis Díaz fue nominado junto a otro colombiano al Balón de Oro 2026: vuelve a estar entre los mejores del mundo

La Luna- Foto Stock Canva
Eclipse de Luna

Así se vio el eclipse lunar parcial desde Colombia y Venezuela: la Luna se tiñó de rojo

El angustioso momento en el que casa de tres pisos se desploma ocho días después del terremoto en Pereira
Colombia

El angustioso momento en el que casa de tres pisos se desploma ocho días después del terremoto en Pereira

Abelardo De La Espriella habló del atentado contra Naylea Barros - EFE y redes
Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella ordenó esclarecer atentado contra Naylea Barros, excandidata por el Pacto Histórico al Congreso en Colombia

Sismo en Colombia este 1 de septiembre - Canva
Sismo

Nuevo sismo de magnitud 3,7 sacude al Chocó: ocurrió en Medio San Juan

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023