Alias 'Bendito Menor' le pidió matrimonio a su pareja, ‘La Bebecita’, y lo mostró todo en redes sociales: el video habría sido clave antes del operativo

Un video que se ha difundido en redes sociales registra el momento en que alias Naín, también conocido como ‘Bendito Menor’, señalado integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), le propone matrimonio a su pareja, identificada con el alias de ‘La Bebecita’.

Las imágenes habrían sido grabadas apenas 72 horas antes del operativo realizado por la Dijín de la Policía Nacional, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, en el que murieron el señalado criminal, su compañera sentimental y dos de sus escoltas.

La pareja fue ubicada por las autoridades en una lujosa vivienda de Riohacha, La Guajira, donde residían y contaban con seguridad armada. Durante el procedimiento, las autoridades también encontraron a dos menores de edad en el inmueble.

El video, musicalizado con la canción ‘A Thousand Years’, muestra una escena preparada en una playa, decorada con rosas rojas y elementos alusivos a una celebración de compromiso.

En las imágenes se observa a ‘La Bebecita’, vestida de blanco y con los ojos cubiertos, mientras es guiada por otra mujer hasta el lugar donde la esperaba alias ‘Bendito Menor’. El hombre aparece de rodillas y sostiene un anillo con el que formaliza la propuesta.

Tras aceptar, la mujer recibe la sortija y ambos sellan el momento con un beso. Tres días después de la celebración, la pareja fue abatida durante el operativo de las autoridades.

El procedimiento policial tuvo lugar en la residencia donde se encontraban Naín y ‘La Bebecita’, acompañados por dos hombres que, según las autoridades, cumplían funciones de escoltas y también murieron durante la intervención.

Alias ‘Bendito Menor’ figuraba entre los objetivos prioritarios de las autoridades. El operativo se desarrolló en Riohacha, una zona estratégica para las estructuras del crimen organizado debido a su ubicación cercana a la frontera con Venezuela.

Tras la operación, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió al resultado y destacó la actuación de la fuerza pública. El mandatario aseguró que había ordenado convertir a alias Naín en un objetivo de alto valor desde los primeros días de su administración.

Asimismo, afirmó que con la operación se logró neutralizar a uno de los delincuentes que, según señaló, representaba una de las principales amenazas criminales para La Guajira y la región Caribe.