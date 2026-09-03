Tras recuperarse de un tropiezo inicial, Carlos Alcaraz lidera la presentación española al meterse en tercera ronda del US Open

El tenista español Carlos Alcaraz protagonizó una destacada remontada en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos al vencer al portugués Jaime Faria por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2, asegurando su clasificación a la tercera fase del Grand Slam neoyorquino y disipando la duda sobre su estado físico.

Pese a ceder el primer set tras un ajustado quiebre en el séptimo juego, el número tres del ranking ATP reaccionó con contundencia en la segunda manga logrando un categórico 6-0.

El murciano encadenó cinco quiebres consecutivos a su favor para tomar el control absoluto del encuentro en la pista central de Flushing Meadows.

“Quería que terminase rápido, pero luego me he dado cuenta de que jugar cuatro sets era algo muy bueno para mí, porque me iba a permitir ponerlo todo a prueba físicamente y comprobar cómo respondía mi cuerpo”, afirmó Carlos Alcaraz tras el encuentro.

El triunfo refleja la evolución positiva del tenista murciano tras permanecer cinco meses fuera del circuito por una lesión en la muñeca derecha sufrida en el Conde de Godó.

Alcaraz cerró el compromiso con 43 golpes ganadores, un 72% de efectividad de puntos ganados con el primer servicio y una efectividad del 80% en sus aproximaciones a la red.

El choque representó una exigente prueba de resistencia en su segundo partido oficial desde su retorno a las pistas, el siguiente adversario en el torneo será el chino Yibing Wu (N° 113 de la ATP), quien superó en su respectivo cruce al australiano James Duckworth (N° 71) en tres sets.