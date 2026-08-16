"Nos sentimos totalmente cobijados y abrazados por el Gobierno Nacional": alcaldesa de Buenaventura tras visita de Abelardo de la Espriella

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella llegó a Buenaventura y entregó un nuevo balance del trabajo del Gobierno Nacional frente a la crisis por el devastado terremoto del pasado 10 de agosto.

Junto a miembros de su gobierno y miembros de la Fuerza Pública, el mandatario anunció que habrá inversión y prometió una "reconstrucción" de las áreas afectadas en este municipio que, a pesar de su importancia económica, enfrenta índices de pobreza del 60% en su población.

Desde este territorio, la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba, habló con NTN24 sobre las cifras de la tragedia y los planes de recuperación para su población.

Córdoba reportó que en la ciudad hay 10.148 viviendas damnificadas, 954 viviendas totalmente destruidas, 150 edificaciones en riesgo y 26 fallecidos.

Además, 35 instituciones educativas resultaron afectadas, impactando a 5.483 estudiantes. Actualmente, la población desplazada se encuentra albergada en 52 refugios coordinados por las Juntas de Acción Comunal.

El Gobierno, por su parte, anunció un plan de autoconstrucción donde las familias afectadas, con acompañamiento profesional, podrán reconstruir sus viviendas con los insumos provistos por el Estado.

Para quienes no puedan retornar a sus hogares por destrucción total o riesgo estructural, se implementará un subsidio de arrendamiento similar al anunciado en Pereira.

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La alcaldesa destacó el apoyo recibido del gobierno nacional y enfatizó la capacidad de resiliencia de los ciudadanos.

"Nosotros mismos reconstruimos nuestra Buenaventura en la medida que haya gobernanza colaborativa", afirmó. En cuanto a servicios públicos, la ciudad cuenta con 93% de energía eléctrica, aunque persisten limitaciones en el acueducto.

La mandataria también reportó avances en seguridad, con una reducción del 40% en homicidios, aunque lamentó la muerte de siete personas en un centro transitorio afectado por el sismo.