NTN24
Lunes, 26 de octubre de 2026
Lunes, 26 de octubre de 2026
Nicolás Maduro

El hijo de Nicolás Maduro espera que EE. UU. le quite las sanciones como lo hicieron con Jorge Rodríguez: "Nunca hemos cometido ningún delito"

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro Guerra, hijo de dictador venezolano, Nicolás Maduro / Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional - Fotos: EFE
Nicolás Maduro Guerra, hijo de dictador venezolano, Nicolás Maduro / Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional - Fotos: EFE
El Departamento del Tesoro de EE. UU. mantiene sanciones individuales contra 'Nicolasito' desde junio de 2019.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro Moros, ofreció recientemente una entrevista en la que dijo que espera que el Gobierno de los Estados Unidos le quite las sanciones como lo hicieron con Jorge Rodríguez.

o

"Aspiro a la oportunidad de ser escuchado en todo el mundo. Se lo dije una vez a unos embajadores europeos en 2021", dijo el también conocido como 'Nicolasito'.

"Hubo un momento en que mi generación chavista sentía que no era escuchada... Queremos ser escuchados", agregó.

o

El Departamento del Tesoro de EE. UU. (a través de la OFAC) mantiene sanciones individuales contra Maduro Guerra desde junio de 2019.

Por otra parte, su padre, el dictador Nicolás Maduro, se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés), ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

El juicio contra Maduro en Estados Unidos está programado para comenzar el 1 de junio de 2027. Este tirano enfrenta cargos penales federales en Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tras su captura en enero de 2026.

o

Entre ellos: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como uso y portación de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Nicolás Maduro lleva poco más de 9 meses tras las rejas, posterior a su captura y extracción.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro Guerra

Dictadura

Régimen

Jorge Rodríguez

OFAC

Departamento del Tesoro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Querían destruir a De la Espriella y a Uribe": Melquisedec Torres sobre Pacto de Valledupar que enreda a Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hezbolá estaría reclutando delincuentes brasileños para operaciones clandestinas en América Latina, según investigación federal

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Se vio como otra elección amañada": ¿Trump estaría cuestionando el triunfo de Lula en Brasil?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

La diáspora en EEUU no pudo celebrar el regreso de María Corina Machado a Venezuela: esta es la razón

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Fotos: AFP
Regreso María Corina Machado

"La gente quiere defenderla de quien le desea el mal": experto sobre regreso de María Corina

María Corina Machado _ Fotos_ AFP
Regreso María Corina Machado

"Vamos a volver a elegir a María Corina, pero esta vez como presidente": María Oropeza

María Corina Machado ya se encuentra en Venezuela - Foto AFP
Regreso María Corina Machado

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Flávio Bolsonaro-Foto: AFP
Flávio Bolsonaro

Duros cuestionamientos: campaña de Bolsonaro solicita anular resultados electorales tras victoria de Lula da Silva en Brasil

María Corina Machado - AFP
Regreso María Corina Machado

"Una locura, eran la 1 de la mañana y estaba con ella aplaudiendo": venezolanos ante llegada de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Ilustración de Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro-Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores no se resigna a estar en prisión: esta es su nueva maniobra ante la ley de EE. UU.

Así avanza la operación ‘Iron’ en Cali - Captura de pantalla Policía de Colombia
Abelardo de la Espriella

Así avanza la operación ‘Iron’ en Cali: impactantes imágenes de las 80 personas capturadas y de las incautaciones de armas de fuego, una granada de fragmentación y más

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez. (EFE)
Venezuela

"Un progreso real": Departamento de Estado se refirió a la mesa de negociación entre Dinorah Figuera y el régimen en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ilustración de Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro-Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores no se resigna a estar en prisión: esta es su nueva maniobra ante la ley de EE. UU.

Así avanza la operación ‘Iron’ en Cali - Captura de pantalla Policía de Colombia
Abelardo de la Espriella

Así avanza la operación ‘Iron’ en Cali: impactantes imágenes de las 80 personas capturadas y de las incautaciones de armas de fuego, una granada de fragmentación y más

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez. (EFE)
Venezuela

"Un progreso real": Departamento de Estado se refirió a la mesa de negociación entre Dinorah Figuera y el régimen en Venezuela

María Corina Machado _ Fotos_ AFP
Regreso María Corina Machado

"Vamos a volver a elegir a María Corina, pero esta vez como presidente": María Oropeza

Rick Scott - EFE
Rick Scott

"Esto no habría ocurrido sin el arresto a Maduro": Rick Scott reveló a NTN24 el papel de EE. UU. en el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Rescate de mineros en Colombia
Colombia

Derrumbe en mina de oro ilegal deja al menos 14 muertos en Colombia

FBI | Foto Canva
FBI

FBI logra el regreso a Estados Unidos de uno de sus fugitivos más buscados por fraude: cayó en India

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023