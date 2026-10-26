El hijo de Nicolás Maduro espera que EE. UU. le quite las sanciones como lo hicieron con Jorge Rodríguez: "Nunca hemos cometido ningún delito"

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro Moros, ofreció recientemente una entrevista en la que dijo que espera que el Gobierno de los Estados Unidos le quite las sanciones como lo hicieron con Jorge Rodríguez.

VEA TAMBIÉN "Lo ideal sería que Delcy y Diosdado fueran a acompañar a Maduro en la cárcel": eurodiputado celebró la vuelta de María Corina a Venezuela y pidió el regreso de la democracia o

"Aspiro a la oportunidad de ser escuchado en todo el mundo. Se lo dije una vez a unos embajadores europeos en 2021", dijo el también conocido como 'Nicolasito'.

"Hubo un momento en que mi generación chavista sentía que no era escuchada... Queremos ser escuchados", agregó.

VEA TAMBIÉN La tibia respuesta del hijo del dictador Nicolás Maduro al ser consultado si el chavismo traicionó a su padre el 3 de enero o

El Departamento del Tesoro de EE. UU. (a través de la OFAC) mantiene sanciones individuales contra Maduro Guerra desde junio de 2019.

Por otra parte, su padre, el dictador Nicolás Maduro, se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés), ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

El juicio contra Maduro en Estados Unidos está programado para comenzar el 1 de junio de 2027. Este tirano enfrenta cargos penales federales en Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tras su captura en enero de 2026.

Entre ellos: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como uso y portación de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Nicolás Maduro lleva poco más de 9 meses tras las rejas, posterior a su captura y extracción.