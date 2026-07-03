"El momento más difícil fue darnos cuenta que el túnel que habíamos hecho para llegar hasta Hernán no nos iba a servir": jefe de los socorristas chilenos sobre el rescate del vigilante en Venezuela

Tras nueve días desde el doble terremoto que sacudió a Venezuela las personas siguen removiendo los escombros de edificios reducidos en La Guaira, epicentro de la tragedia. Supervivientes, familiares, paramédicos, voluntarios y equipos de rescate extranjeros permanecen en las zonas afectadas mientras siguen trabajando en las labores de búsqueda y rescate.

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En medio de la tragedia se han dado varios milagros e historias que conmueven a más de uno, como el rescate de Hernán Gil, el vigilante de un centro comercial en Catia La Mar que permaneció atrapado bajo los escombros durante más de siete días luego de los terremotos que sacudieron a Venezuela.

Sobre este tema, Exequiel Gallardo, jefe del equipo de socorristas chilenos que participaron en el rescate de Hernán Gil, conversó con El Informativo de NTN24.

El experto explicó que "fue un rescate muy difícil, peligroso y técnico por los tres días que duró, pero podría pensar que el momento más difícil fue darnos cuenta que el túnel que habíamos hecho para llegar hasta Hernán, por el cual pudimos meter la cámara y captar la imagen que se viralizó, no nos iba a servir para hacer el rescate".

"Esa sensación de la inviabilidad producto la peligrosidad que tenía ese lugar por supuesto fue una frustración y todos pensamos por un segundo si es que íbamos a perder el trabajo que habíamos hecho y la vida de Hernán, pero nos tuvimos que reponer", agregó.

Gallardo señaló también que una vez tuvieron contacto con Gil "nuestro equipo médico pudo, por medio de la perforación, proveer líquidos y él empezó a tomar por sus propios medios agua, sales minerales y se empezó a hidratar muy bien" y que "incluso pudo orinar, que nuestro equipo médico nos decía que era una buena señal para llevar cinco días atrapado significa que sus riñones seguían funcionando".

Ya al momento de extraer al vigilante, el invitado reveló que "Hernán prefirió salir por sus propios medios y gatear los siete metros y medio que tenía de largo el nuevo túnel que habíamos construido, y eso demuestra que a pesar de que estaba muy débil su condición de salud había sido lograda estabilizar dado el trabajo que había hecho el equipo médico de Bomberos de Chile de proveerle hidratación".

"La mayor preocupación que tenía nuestro equipo médico eran sus riñones y los partes médicos que han salido desde su hospitalización es que todo está en perfecto estado", finalizó.