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Viernes, 31 de julio de 2026
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Régimen de Irán ataca dos petroleros que estaban bajo "escolta aérea" de EE. UU. cuando intentaban cruzar por el estrecho de Ormuz

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz - Foto de referencia: AFP
Estrecho de Ormuz - Foto de referencia: AFP
El régimen indicó que los petroleros, que no acataban las normas, fueron interceptados y detenidos, mientras que otros cuatro cambiaron rápidamente de rumbo y regresaron a sus posiciones anteriores.

La Guardia Revolucionaria del régimen iraní anunció este viernes que había interceptado dos petroleros que intentaban cruzar el estratégico estrecho de Ormuz bajo la escolta aérea del ejército de Estados Unidos.

El régimen indicó que los petroleros, que no acataban las normas, fueron interceptados y detenidos, mientras que otros cuatro cambiaron rápidamente de rumbo y regresaron a sus posiciones anteriores.

Asimismo, indicaron que los petroleros habían intentado cruzar el estrecho por una ruta no declarada, la alternativa respaldada por Estados Unidos a la vía marítima designada por Teherán, más cercana a sus costas.

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Irán ha mantenido el control efectivo de la navegación a través del estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, exigiendo a los buques obtener permiso y pagar tasas de tránsito antes de utilizarlo.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) publicó un comunicado en el que desmintió tres afirmaciones que, según aseguró, han sido difundidas por medios estatales del régimen iraní y por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) durante las últimas horas.

A través de una publicación en su cuenta de X, el organismo militar afirmó que el régimen iraní ha continuado divulgando "afirmaciones falsas", por lo que presentó lo que calificó como una verificación de hechos sobre tres de esos señalamientos.

Según la publicación, la primera afirmación falsa hace referencia a que la Guardia Revolucionaria aseguró que existen rutas libres y abiertas a través del estrecho de Ormuz que no representan peligro para los buques comerciales.

Frente a ello, el CENTCOM sostuvo que el riesgo inmediato para las embarcaciones comerciales y sus tripulaciones civiles proviene de las amenazas verbales y de los intentos de ataque atribuidos a la Guardia Revolucionaria.

En segundo lugar, el régimen iraní afirmó que tres cazas furtivos F-35 de Estados Unidos y otras aeronaves fueron destruidos durante un reciente ataque iraní contra una base aérea estadounidense. Sin embargo, el Comando Central rechazó esa versión y aseguró que ninguna aeronave estadounidense fue destruida ni sufrió daños durante los ataques recientes.

Finalmente, el CENTCOM también negó la versión difundida por medios estatales del régimen iraní, según la cual el buque petrolero comercial M/T Nora habría logrado atravesar el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

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