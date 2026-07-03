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Viernes, 03 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

"Temo por mi seguridad aunque esté en EE. UU.": venezolana que denunció que el régimen saqueó cajas fuertes luego de los terremotos

julio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Gema Henao señaló en NTN24 que los funcionarios del régimen "no dejaron trabajar" a los ciudadanos en el rescate de las víctimas atrapadas en los escombros.

Gema Henao, venezolana que desde el exilio denunció el saqueo de "cajas fuertes y maletas" por parte del régimen a cargo de Delcy Rodríguez en una de las edificaciones que se derrumbaron luego de los terremotos, aseguró en La Mañana de NTN24 que teme por su seguridad y que ha recibido amenazas.

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De acuerdo con las declaraciones de Henao, una mujer la hostigó tras su denuncia: "Dijo que si no bajaba el video ella iba a activar sus gases (…) Luego recibí otro mensaje de WhatsApp: 'si no bajas el video, te voy a buscar debajo de las piedras. No me importa que estés en Estados Unidos'".

Dicha mujer que le amenazó, expuso Henao, aparece en una foto junto a Diosdado Cabello, el número dos del régimen y sobre quien recaen denuncias de tener ocultos millones de dólares y drogas bajo los escombros.

Henao aseguró que tiene "información valiosa" que tiene miedo de exponer hasta que sus seres queridos en Venezuela no estén a salvo. "Después de que ya eso suceda, entonces podemos hablar", expresó.

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En el video subido a su cuenta de Instagram, Henao denunció que tiene a su ahijado atrapado en el primer piso de la residencia Laguna Mar en Caraballeda tras los fuertes sismos y que, una vez el régimen tomó acceso a la propiedad, "no hicieron más que puro sacar cajas fuertes y maletas".

Durante su charla con NTN24, Henao contó además que los funcionarios del régimen "no dejaron trabajar" a los ciudadanos en el rescate de las víctimas atrapadas en los escombros de la edificación.

"El único edificio que ha estado custodiado en el área ha sido ese. Está justo a 300, 400 metros de edificios del gobierno que se cayeron, aquellas torres gigantes. La diferencia en custodia ha sido enorme en comparación a la ayuda que ha recibido la gente de bajos recursos", señaló.

Según contó Henao, uno de los policías del régimen le dijo que una funcionaria y su familia estaban atrapados en el edificio y lograron rescatar solamente los cuerpos sin vida.

"Es algo que lamento muchísimo. Pero en ese momento no solo buscaron cadáveres, también se llevaron artículos personales de la gente que estaba allí", afirmó.

Uno de los seguidores de Henao en redes sociales, citado por ella en la entrevista con NTN24, aseguró que "él estuvo allí ayudando y vio que ellos no solamente estaban buscando cuerpos, que estaban buscando cosas personales y vio cuando se llevaron una caja, pero esa persona no especificó si era una caja de seguridad o una caja fuerte".

Otra mujer, hija de un coronel quien perdió a su padre allí, le escribió a Henao: "sí, nosotros hemos sacado cajas fuertes y maletas, pero son pertenecientes a mi familia, así que te agradezco que te cuides la boca".

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Henao concluyó: "Ya llegó el momento de no quedarnos callados. Han sido 26 años temiéndole al gobierno de Venezuela. ¿Hasta cuándo vamos a seguir callados? La gente en Venezuela tiene mucho miedo de expresarse (…) No podemos seguir teniendo miedo. Incluso yo arriesgando mi vida, aunque tengo hijas, podría decir que no me importa morir".

No me importa morir si finalmente se termina de descubrir a este gobierno, aunque ya la comunidad internacional sabe quiénes son cada uno de ellos.

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