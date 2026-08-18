En Cuba organizaciones de derechos humanos alertan sobre posible condena a disidente Doraykis Delgado González

En Cuba, las organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su alerta por la actual situación de Doraykis Delgado González, presa política del régimen cubano, el cual le podría imponer una condena a esta mujer de estos cinco años de prisión, pues la dictadura la acusa de "difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires".