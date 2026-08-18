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Martes, 18 de agosto de 2026
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Régimen cubano
Programa: El Informativo

En Cuba organizaciones de derechos humanos alertan sobre posible condena a disidente Doraykis Delgado González

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
En Cuba, las organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su alerta por la actual situación de Doraykis Delgado González, presa política del régimen cubano, el cual le podría imponer una condena a esta mujer de estos cinco años de prisión, pues la dictadura la acusa de "difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires".

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