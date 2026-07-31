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Viernes, 31 de julio de 2026
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Copa del Mundo

La Confederación Asiática de Fútbol se une a la UEFA y la CONCACAF y va en contra de la FIFA: se le complican las cosas a Infantino

julio 31, 2026
Por: David Lozano
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Asimismo, la AFC aseguró que la propuesta de la FIFA debería preocupar a todos los que se preocupan por este deporte: "La Copa del Mundo de la FIFA es la cima del fútbol mundial".

La Confederación Asiática de Fútbol, este 31 de julio, emitió un comunicado en el que aseguró que se solidariza con la UEFA y la CONCACAF en su rechazo a la propuesta de la FIFA para evitar la privatización de la Copa del Mundo. El pronunciamiento aumenta la presión sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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En el comunicado, la confederación aseguró que observa con preocupación la iniciativa de la FIFA y expresó su respaldo a la UEFA y la CONCACAF.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha observado con profunda preocupación los acontecimientos de los últimos días relacionados con la propuesta de creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE) y la incertidumbre que ha surgido en la comunidad futbolística mundial", comienza el comunicado.

Además, agregó: "La AFC se solidariza con la UEFA y la CONCACAF al expresar serias preocupaciones sobre la propuesta de la FIFA de introducir inversión privada en las competiciones insignia de la FIFA y el proceso de toma de decisiones en torno a la FIFA Forward Enterprise (FFE)".

Del mismo modo, la AFC indicó que este debate debería preocupar a todos los que se preocupan por el futuro de este deporte.

“El hecho de que la situación haya llegado al punto en que la posibilidad real de un boicot a la Copa Mundial de la FIFA se haya convertido en tema de debate público debería preocupar a todos los que se preocupan por el futuro de nuestro deporte”, se lee en el comunicado.

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Asimismo, agregó que la Copa del Mundo es la cima del fútbol mundial y que cualquier iniciativa que ponga en riesgo esa condición debe ser reconsiderada.

"La Copa del Mundo de la FIFA es la cima del fútbol mundial y obtiene su fortaleza de la participación de todas las Confederaciones y de las principales naciones futbolísticas del mundo. Cualquier propuesta que ponga en riesgo la unidad y el carácter universal de la competición debe ser reconsiderada", aseveró.

Finalmente, la Confederación cierra el comunicado asegurando que la Copa Mundial pertenece a toda la familia del fútbol mundial y reafirmó su apoyo a quienes se oponen a la propuesta de la FIFA.

La Copa Mundial de la FIFA, y el fútbol en sí, pertenecen a toda la familia del fútbol mundial. Su futuro debe construirse siempre de forma colectiva, a través de instituciones que reflejen las voces de todas las Confederaciones y AMA”, aseguró.

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