La Confederación Asiática de Fútbol se une a la UEFA y la CONCACAF y va en contra de la FIFA: se le complican las cosas a Infantino

La Confederación Asiática de Fútbol, este 31 de julio, emitió un comunicado en el que aseguró que se solidariza con la UEFA y la CONCACAF en su rechazo a la propuesta de la FIFA para evitar la privatización de la Copa del Mundo. El pronunciamiento aumenta la presión sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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En el comunicado, la confederación aseguró que observa con preocupación la iniciativa de la FIFA y expresó su respaldo a la UEFA y la CONCACAF.

“La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha observado con profunda preocupación los acontecimientos de los últimos días relacionados con la propuesta de creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE) y la incertidumbre que ha surgido en la comunidad futbolística mundial", comienza el comunicado.

Además, agregó: "La AFC se solidariza con la UEFA y la CONCACAF al expresar serias preocupaciones sobre la propuesta de la FIFA de introducir inversión privada en las competiciones insignia de la FIFA y el proceso de toma de decisiones en torno a la FIFA Forward Enterprise (FFE)".

Del mismo modo, la AFC indicó que este debate debería preocupar a todos los que se preocupan por el futuro de este deporte.

“El hecho de que la situación haya llegado al punto en que la posibilidad real de un boicot a la Copa Mundial de la FIFA se haya convertido en tema de debate público debería preocupar a todos los que se preocupan por el futuro de nuestro deporte”, se lee en el comunicado.

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Asimismo, agregó que la Copa del Mundo es la cima del fútbol mundial y que cualquier iniciativa que ponga en riesgo esa condición debe ser reconsiderada.

"La Copa del Mundo de la FIFA es la cima del fútbol mundial y obtiene su fortaleza de la participación de todas las Confederaciones y de las principales naciones futbolísticas del mundo. Cualquier propuesta que ponga en riesgo la unidad y el carácter universal de la competición debe ser reconsiderada", aseveró.

Finalmente, la Confederación cierra el comunicado asegurando que la Copa Mundial pertenece a toda la familia del fútbol mundial y reafirmó su apoyo a quienes se oponen a la propuesta de la FIFA.

“La Copa Mundial de la FIFA, y el fútbol en sí, pertenecen a toda la familia del fútbol mundial. Su futuro debe construirse siempre de forma colectiva, a través de instituciones que reflejen las voces de todas las Confederaciones y AMA”, aseguró.