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Viernes, 09 de octubre de 2026
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transición política

Exministro del gobierno de Hugo Chávez plantea la renuncia de Delcy Rodríguez "para que la transición comience de inmediato" en Venezuela

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
A su criterio, tanto ella como su hermano, Jorge Rodríguez, podrían "ganar reconocimiento" dentro y fuera del país si antepusieran la estabilidad nacional a sus intereses políticos.

En entrevista con el medio de comunicación El Nacional, Héctor Navarro, exministro del gobierno presidido por Hugo Chávez, consideró que Delcy Rodríguez debería renunciar a la Presidencia para facilitar el inicio inmediato de una transición democrática en Venezuela.

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A su criterio, tanto ella como su hermano, Jorge Rodríguez, podrían "ganar reconocimiento" dentro y fuera del país si antepusieran la estabilidad nacional a sus intereses políticos.

“Lo haría de esa manera: construiría la transición empezándola de inmediato”, mencionó Navarro.

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Héctor Navarro ocupó cargos como los ministerios de Educación y Energía Eléctrica, además de integrar la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

No obstante, fue apartado de sus funciones durante la gestión de Nicolás Maduro y posteriormente expulsado de la organización política.

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Vale agregar que el pasado 23 de septiembre, Rodríguez participó ante la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En medio de su intervención, la integrante de la dictadura venezolana se refirió a eventuales comicios en Venezuela.

Hoy hablo como una hija más de Venezuela; el país busca construir su propio destino, luego de conflictos políticos, bloqueos económicos. "Durante mucho tiempo fuimos un país dividido", aseveró Rodríguez.

"Esta etapa debe cerrarse para dar inicio a un nuevo tiempo político (...) En Venezuela habrá elecciones y en ese sentido hemos iniciado un proceso de diálogo con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos", recalcó.

Aunque figuras del chavismo como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez han confirmado que se llevarán a cabo procesos electorales en Venezuela, no se ha establecido una fecha específica ni un cronograma detallado para su realización.

Aunque figuras del chavismo como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez han confirmado que se llevarán a cabo procesos electorales en Venezuela, no se ha establecido una fecha específica ni un cronograma detallado para su realización.

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