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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Noruega

El nuevo monarca noruego adoptará el nombre de Haakon VIII y mantendrá el lema histórico de su padre

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Haakon de Noruega nuevo rey de Noruega-Foto: EFE
Haakon de Noruega nuevo rey de Noruega-Foto: EFE
Tras la muerte del rey Harald V a los 89 años, la Casa Real confirma la denominación oficial del nuevo monarca y la continuidad del lema dinástico.

El nuevo soberano de Noruega reinará bajo el nombre de Haakon VIII, tras el fallecimiento este viernes del rey Harald V a los 89 años de edad, a través de sus canales oficiales, la Casa Real confirmó la proclamación junto a la decisión de preservar el lema histórico “Todo por Noruega”.

La confirmación oficial se transmitió mediante un breve mensaje institucional acompañado por el retrato de Estado del monarca: “Su Majestad el Rey Haakon VIII. Todo por Noruega”.

Tras anunciar el deceso del monarca, el nuevo jefe de Estado sostuvo un encuentro extraordinario en el Palacio Real con el primer ministro, Jonas Gahr Støre, y los integrantes del Ejecutivo.

Durante la sesión, en la que también estuvo presente la princesa heredera Ingrid Alexandra, los ministros presentaron formalmente sus condolencias a la familia real.

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“Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Su Majestad Harald V. Somos un pueblo en luto. Somos una nación agradecida. Gracias por toda una vida de servicio. El rey ha fallecido. Larga vida al rey”, firmó el primer ministro Gahr Støre en el libro oficial de condolencias.

La transición dinástica estuvo acompañada de actos solemnes en todo el territorio noruego, las iglesias de toda la nación repicaron de forma continua entre las 10:00 y las 11:00 GMT en señal de duelo.

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Las Fuerzas Armadas de Noruega ejecutaron 21 disparos al aire con cartuchos de salva desde instalaciones militares estratégicas, entre ellos la Fortaleza de Akershus en Oslo y la Base Naval Haakonsvern en Bergen.

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