El papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón: esto se sabe sobre su estado de salud

El papa León XIV anunció este domingo 11 de octubre que se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones. El pontífice dio a conocer la noticia al finalizar el rezo del Ángelus, desde el Vaticano, y explicó que el hallazgo se produjo durante unas revisiones médicas.

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Según informó el portal oficial Vatican News, el nódulo fue detectado en una fase muy temprana y se encuentra bien localizado. León XIV señaló que sus médicos consideran conveniente realizar la intervención y que tomó la decisión de operarse siguiendo sus recomendaciones.

“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, expresó el pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro.

Asimismo, cabe resaltar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana en el Policlínico Gemelli, en Roma. Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, precisó que el tiempo estimado de hospitalización después de la cirugía será de aproximadamente una semana, de acuerdo con la información publicada por Vatican News.

Hasta el momento, el Vaticano no ha informado públicamente si el nódulo es benigno o maligno. Tampoco se han divulgado detalles adicionales sobre su naturaleza, por lo que no es posible establecer un diagnóstico a partir de la información conocida.

Tras comunicar la noticia, León XIV agradeció a los fieles las muestras de cercanía y pidió que lo acompañen con sus oraciones. El anuncio se produjo durante una de sus intervenciones públicas habituales, en la que también se dirigió a quienes seguían la transmisión desde distintos lugares del mundo.

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El Policlínico Gemelli es uno de los centros hospitalarios de referencia para la atención médica de los pontífices. Allí también recibió tratamiento el papa Francisco durante distintas hospitalizaciones, entre ellas la de 2025, cuando permaneció ingresado por complicaciones respiratorias.

Por ahora, la información oficial se concentra en la detección temprana del nódulo, la decisión médica de extirparlo y la programación de la cirugía. Se espera que cualquier novedad sobre la intervención y la evolución del pontífice sea comunicada por la Santa Sede.