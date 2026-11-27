La Selección Colombia tendría una nueva indumentaria para 2027. Según una filtración publicada por el portal especializado Footy Headlines, Adidas prepara una tercera camiseta para el combinado nacional que tendría el azul como color predominante y recuperaría uno de los escudos más representativos de la historia del fútbol colombiano.

La posible equipación incorporaría el antiguo escudo de ADEFUTBOL, utilizado entre 1961 y 1968, y estaría acompañada por el tradicional logotipo del trébol de Adidas Originals, una apuesta que le daría un estilo retro al uniforme.

Nueva camiseta de Colombia recuperaría un escudo histórico

Uno de los detalles que más llamaría la atención sería precisamente la recuperación de este emblema, que estuvo presente durante los primeros años de participación internacional de la Tricolor y en su debut en una Copa Mundial de la FIFA, disputada en Chile en 1962.

En aquella edición, Colombia protagonizó uno de los partidos más recordados de su historia al empatar 4-4 frente a la Unión Soviética. En ese encuentro, Marcos Coll marcó el único gol olímpico registrado hasta ahora en los mundiales masculinos.

De acuerdo con la filtración, Adidas utilizaría este escudo en lugar del actual de la Federación Colombiana de Fútbol. Por ahora, no se conocen detalles definitivos sobre los colores secundarios ni los acabados de la prenda.

¿Cuándo saldría la nueva camiseta de Colombia?

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De concretarse el proyecto, sería apenas la segunda ocasión en que la Selección Colombia tendría una tercera equipación. El antecedente se remonta a 2009, cuando Lotto era la marca encargada de vestir al equipo cafetero.

La propuesta tampoco sería exclusiva de Colombia, pues Adidas tendría previsto ampliar su colección de terceras camisetas para selecciones nacionales en 2027, con Argentina e Italia entre los equipos que también contarían con diseños alternativos.