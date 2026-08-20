El Estadio Monumental Simón Bolívar supera la inspección y queda habilitado para la temporada de la LVBP 2026/2027

El Estadio Monumental Simón Bolívar, casa del equipo de béisbol venezolano Leones del Caracas, recibió la 'etiqueta verde' tras una inspección técnica realizada por la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras.

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El estudio efectuado el pasado miércoles 19 de agosto determinó que el recinto deportivo se encuentra en buenas condiciones estructurales.

En ese sentido, los aficionados podrán acudir a este lugar para seguir de cerca la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Cristina Mejías, ingeniera civil e integrante de la comisión evaluadora, explicó que el estadio presenta algunas observaciones constructivas que pueden ser atendidas posteriormente.

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No obstante, dijo que su estructura se encuentra en buenas condiciones. "Tienen algunos detalles que pueden ser arreglados después, pero desde el punto de vista estructural está bien", declaró Mejías.

Desde los devastadores terremotos del pasado 24 de junio registrados en Venezuela, las "autoridades" inspeccionan diferentes estructuras.

El Estadio Monumental Simón Bolívar queda en La Rinconada, parroquia Coche (Caracas, Venezuela).