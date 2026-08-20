La madre de Hayden Panettiere rompe el silencio y recuerda los últimos momentos de su hija: "Desearía que hubiera sido diferente"

La trágica e inesperada muerte de la actriz norteamericana Hayden Panettiere, ocurrida el domingo 16 de agosto de 2026 en Carolina del Sur, conmocionó a la industria del entretenimiento y a sus seguidores.

En medio del impacto por su fallecimiento, su madre, Lesley Vogel, decidió hablar sobre la pérdida de su hija en una emotiva entrevista telefónica con NBC News.

Además de expresar su dolor, Vogel recordó algunos de los momentos más complejos de la relación con Hayden, así como sus preocupaciones por las exigencias de la industria de Hollywood y sus inquietudes relacionadas con la última pareja de la actriz.

Dos días después de confirmarse la muerte, Lesley Vogel ofreció declaraciones públicas mientras afrontaba una pérdida especialmente dolorosa, pues en febrero de 2023 también había fallecido su hijo menor, Jansen Panettiere, a los 28 años.

En medio del duelo, Vogel aseguró encontrar cierto consuelo en la idea de que sus dos hijos ahora están juntos: “Simplemente siento que está con su hermano y que están en paz”.

La madre de Hayden también habló sobre el difícil camino que atravesó su hija y reflexionó acerca de las presiones que puede ejercer la industria del entretenimiento sobre quienes comienzan sus carreras desde una edad temprana.

Según Vogel, las exigencias de managers, agentes y del propio medio pueden llevar a los jóvenes por caminos equivocados. Con pesar, lamentó el rumbo que tomó la vida de su hija y expresó: “Desearía que hubiera sido diferente”.

Panettiere falleció a los 36 años, luego de que los servicios de emergencia fueran llamados a una vivienda en Greenville, Carolina del Sur, donde encontraron a una mujer inconsciente.

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Un día después de su fallecimiento, la Oficina del Forense del Condado de Greenville confirmó que se había realizado la autopsia. Sin embargo, los primeros análisis no permitieron determinar la causa de la muerte. Las autoridades indicaron que serían necesarios estudios adicionales para establecer qué ocurrió.

De acuerdo con el informe preliminar, los investigadores no encontraron señales de traumatismo que pudieran estar relacionadas con el fallecimiento. Cuando los equipos de emergencia llegaron a la residencia, ubicada en el complejo Judson Mill Lofts, Panettiere se encontraba en paro cardíaco.

Durante los últimos años, la actriz había hablado públicamente sobre distintos momentos difíciles de su vida. En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, recordó sus experiencias como actriz desde pequeña, la maternidad, su salud mental y la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció en 2023 a los 28 años. Hayden también explicó cómo esa pérdida impactó su vida y las emociones que enfrentó tras la muerte de su hermano.

Panettiere era madre de Kaya, hija que tuvo con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Su última aparición pública conocida tuvo lugar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, donde fue vista junto a una amiga.

La actriz inició su carrera desde muy joven y consiguió consolidarse tanto en televisión como en el cine. Uno de sus papeles más recordados fue el de Claire Bennet en Heroes. Posteriormente alcanzó gran reconocimiento por interpretar a Juliette Barnes en la serie musical Nashville, en la que participó entre 2012 y 2018 y por la que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

A lo largo de su trayectoria, también participó en películas como Remember the Titans, Raising Helen, Ice Princess y Scream 4. Nacida y criada en Palisades, Nueva York, Panettiere creció en una familia relacionada con el entretenimiento y el servicio público. Su madre era actriz de telenovelas, mientras que su padre trabajaba como capitán del cuerpo de bomberos. Durante su infancia, Hayden apareció en reconocidas series de televisión como Ally McBeal y Malcolm in the Middle.