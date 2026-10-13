‘El Pibe’ Valderrama sorprendió con un cambio radical de imagen y apareció completamente calvo: así luce

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama sorprendió al aparecer completamente calvo en imágenes que circulan en redes sociales. El cambio refleja una transformación radical para el exfutbolista colombiano, ya que su abundante cabellera rubia y rizada fue por décadas uno de los rasgos más reconocibles de su imagen pública.

La apariencia del antiguo capitán de la Selección Colombia está generando comentarios entre los aficionados, acostumbrados a identificarlo de inmediato por su particular peinado. Su melena trascendió las canchas y se transformó en una marca personal que se asocia con una de las épocas más recordadas del fútbol colombiano.

Valderrama fue uno de los principales jugadores de la selección nacional en las décadas de 1980 y 1990. Como mediocampista y organizador del juego, lideró al equipo colombiano en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Su capacidad para distribuir el balón, su visión de juego y su personalidad lo convirtieron en uno de los futbolistas más importantes del país.

Su imagen también llegó al reconocimiento internacional. La melena rubia y rizada se convirtió en una referencia visual que estuvo en su carrera profesional y su posterior presencia en espacios deportivos, campañas publicitarias y actividades que tienen relación con el fútbol.

El cambio de apariencia llama sobre todo la atención por la relación que el exjugador ha venido manteniendo con su cabello. En abril de 2026, Valderrama contó que previo al Mundial de Estados Unidos 1994 recibió una oferta de dos millones de dólares para cortárselo, propuesta que rechazó.

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La anécdota representa la importancia que el propio futbolista le atribuye a su estilo. Con el paso de los años, su melena se transformó en un elemento inseparable de su identidad pública, al mismo nivel que su trayectoria con la selección colombiana.

Ahora, las imágenes en las que aparece calvo reavivan el interés por su aspecto físico y están provocando sorpresa entre quienes lo han visto por décadas con su característico cabello.

Por el momento, no hay una explicación que se confirme sobre los motivos del cambio. Por ello, la nueva apariencia tiene que entenderse a partir de las imágenes que circulan, sin dar por hecho que se trate de una decisión permanente.