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Viernes, 30 de octubre de 2026
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Karol G

El cercano encuentro de Karol G con Young Miko en pleno concierto que genera todo tipo de especulaciones

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Karol G - Foto: EFE - Captura de video
Karol G - Foto: EFE - Captura de video
La cantante colombiana sorprendió con su comportamiento en tarima durante un concierto con la cantante puertorriqueña.

La reconocida artista colombiana Karol G protagonizó en las últimas horas un cercano encuentro con la cantante puertorriqueña Young Miko en pleno concierto en Estados Unidos.

En videos que se han conocido se observa el momento en el que la cantante colombiana irrumpe en el escenario para acompañar a Miko en una de sus canciones más famosas, "Sin pausa".

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En uno de los instantes que quedaron captados en video se puede ver a Karol G abrazando por detrás a la puertorriqueña, lo que despertó sorpresas en el público.

En otros videos se observa a ambas artistas frente a frente incluso uniendo sus cuerpos con cercana sensualidad.

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Como era de esperarse, en las redes sociales los usuarios reaccionaron masivamente, muchos de los cuales no dudaron en señalar que entre las dos cantantes existía una relación más allá de una amistad.

El episodio ha generado todo tipo de especulaciones por el sensual momento que vivieron ambas artistas ante miles de personas que asistieron al concierto y que se ha hecho viral en redes sociales.

"Me puse nerviosa y eso que yo no estaba ahí"; "Sentí el bochorno desde kilómetros de distancia"; "Qué sorpresa"; "¿Se confirma algo?", fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

 

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