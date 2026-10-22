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Jueves, 22 de octubre de 2026
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China

Al menos 16 muertos deja el potente terremoto de magnitud 7,0 que sacudió a la región china de Tíbet

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
La actividad sísmica en esta parte de Asia está relacionada con la interacción entre las placas tectónicas de la India y Eurasia, cuyo choque contribuye a la formación y elevación del Himalaya.

Al menos 16 muertos y 32 heridos tras el potente terremoto de magnitud 7,0 que sacudió la región china del Tíbet la noche del jueves, según las autoridades locales.

Mientras equipos de rescate se movilizan por todas las zonas afectadas, autoridades sigue evaluando los daños y continúan las operaciones de búsqueda en medio de las más de 300 viviendas que se derrumbaron.

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Según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se localizó en un área montañosa a unos 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu con una profundidad superficial de 10 kilómetros.

El epicentro se situó en el cantón de Maru, en el distrito de Baqen.

Tras el desastre, el gobernador adjunto del cantón, Lhawang Dagpo, precisó que el sismo se sintió en las oficinas de esa provincia y que provocó grietas en algunos edificios, según la agencia estatal Xinhua.

Los servicios de electricidad y telecomunicaciones se vieron perturbados en la capital del distrito.

Los terremotos son relativamente frecuentes en China.

En enero de 2025, al menos 126 personas murieron en un terremoto que sacudió el distrito rural de Tingri, en el Tíbet.

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La actividad sísmica en esta parte de Asia está relacionada con la interacción entre las placas tectónicas de la India y Eurasia, cuyo choque contribuye a la formación y elevación del Himalaya. Esta dinámica geológica hace que el Tíbet y sus alrededores registren terremotos de distinta magnitud.

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