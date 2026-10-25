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Domingo, 25 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado

"El regreso de María Corina Machado tiene como propósito contribuir activamente a que este proceso avance de manera estable, pacífica y segura": Pedro Urruchurtu

octubre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado (EFE)
La oficina de Machado señaló que su presencia en Venezuela constituye también una señal de confianza hacia los aliados internacionales.

María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas venezolanas, regresó este sábado a Venezuela después de casi un año en el exilio, tras múltiples intentos bloqueados por el régimen.

El retorno marca, según su equipo, un paso fundamental en el proceso de cambio político que vive el país sudamericano.

Pedro Urruchurtu Noselli, director de Relaciones Internacionales de Machado, señaló que este momento representa una oportunidad para avanzar hacia una transición democrática y la celebración futura de elecciones presidenciales libres, justas y verificables.

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En un comunicado oficial, la Oficina Internacional de María Corina Machado expresó "especial agradecimiento al presidente Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio y al gobierno de los Estados Unidos por su compromiso y liderazgo".

El texto destaca que las acciones del pasado 3 de enero abrieron un camino que hace posible este retorno.

La organización también agradeció a la coalición bipartidista del Congreso estadounidense y a gobiernos aliados que han respaldado el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Según el comunicado, el regreso de Machado tiene como propósito "contribuir activamente a que este proceso avance de manera estable, pacífica y segura".

La líder opositora vuelve para acompañar a los venezolanos en sus aspiraciones de libertad, democracia y justicia, además de trabajar en la construcción de condiciones políticas e institucionales necesarias para una transición exitosa.

Uno de los objetivos centrales anunciados es la construcción y promoción de un gran acuerdo nacional, amplio e inclusivo, que permita una nueva visión compartida del país entre distintos sectores de la sociedad venezolana.

Este acuerdo buscaría trascender las diferencias políticas, promover el entendimiento y la reconciliación, y establecer las bases de un futuro común sustentado en la democracia, el respeto a los derechos humanos, la convivencia y la prosperidad.

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La oficina de Machado señaló que su presencia en Venezuela constituye también una señal de confianza hacia los aliados internacionales, transmitiendo que las fuerzas democráticas venezolanas están preparadas para asumir las responsabilidades de esta nueva etapa y trabajar coordinadamente para garantizar una transición ordenada, sostenible y con garantías para todos los sectores.

El comunicado concluye expresando convicción de que este regreso "fortalece las posibilidades de consolidar el cambio político, avanzar hacia la plena recuperación de las instituciones democráticas y permitir que los venezolanos puedan finalmente elegir libremente su futuro".

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