Haití Programa: El Informativo El terror golpea a la población civil de Haití: masacre de pandillas deja varios muertos noviembre 26, 2026 Por: Redacción NTN24 El ataque ocurrió en Bongard, en la comuna de Kenscoff, cuando integrantes de pandillas llegaron hasta un mercado informal. También le puede interesar Haití El terror golpea a la población civil de Haití: masacre de pandillas deja varios muertos Diálogos Venezuela 4 rondas de diálogo en Venezuela: ¿y las elecciones para cuándo? Exigen comicios al régimen TSJ "Jueces criminales": Desde Venezuela, familiares de presos políticos impugnan candidaturas al TSJ Transición democrática Omar González advierte que elecciones en Venezuela no deben pasar del 2027: “el pueblo está harto” Alianza militar Informe revela detalles de nueva alianza militar entre Colombia y Venezuela: ofensiva contra el ELN España Así está el panorama político en España a pocos días de las elecciones generales: el PSOE genera polémica Compartir en: