Cantante colombiano Poncho Zuleta revela la promesa que hizo tras el accidente de su hijo Kbeto: “Cuando se pare de aquí...”

El cantante vallenato Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta compartió detalles sobre la delicada evolución clínica de su hijo, Carlos Alberto Zuleta, conocido artísticamente como Kbeto, quien permanece bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras el grave accidente de tránsito sufrido con su agrupación musical.

El siniestro vial ocurrió el pasado 26 de octubre, cuando el autobús que transportaba al conjunto musical se salió de la vía en el corredor que conecta a Sincelejo con Bosconia, en el departamento del Cesar.

VEA TAMBIÉN Ministro de Transportes de España califica de “inexplicable” la orden operativa que habría desencadenado el trágico accidente ferroviario en Toledo o

Desde las instalaciones de la Clínica Iberoamérica en Barranquilla, donde Kbeto permanece bajo estricta vigilancia médica, el artista expresó su profundo reconocimiento a los pobladores de la zona, quienes ingresaron al agua en medio de la emergencia para rescatar con vida a su hijo y al resto de los músicos.

“Agradecerles a los pobladores de allá de Ariguaní, de ese caserío querido, que fueron los que con tanto cariño, afecto y solidaridad sacaron a mi hijo y al resto de muchachos del río”, manifestó el maestro Zuleta ante los medios de comunicación.



Fue en ese contexto de gratitud comunitaria que el intérprete dio a conocer la promesa asumida: “Gracias a esa población, les prometí una iglesia para el pueblo cuando mi hijo se pare de aquí”, sentenció, con la condición de la obra sujeta a la mejoría clínica del joven músico.

Respecto al estado de salud de Kbeto, el legendario cantante confirmó que su evolución médica avanza de manera lenta y rigurosa debido a la gravedad de las lesiones sufridas, que incluyeron complicaciones pulmonares severas y la pérdida de una extremidad inferior, razón por la cual continuará internado en el centro asistencial bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario.

VEA TAMBIÉN Accidente en el centro de Caracas: una persona resultó herida al caer por una alcantarilla o

Asimismo, Poncho Zuleta extendió un mensaje de solidaridad y fortaleza a los familiares de los músicos que perdieron la vida en el siniestro y agradeció las muestras de apoyo provenientes de diferentes géneros musicales y de distintos rincones del país.