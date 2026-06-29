"El tiempo ha llegado, es mi deber acompañar a mi pueblo": María Corina Machado habla sobre su regreso a Venezuela tras terremotos devastadores

La líder democrática venezolana, María Corina Machado, anunció en las últimas horas lo que parece ser su inminente retorno a Venezuela tras los terremotos devastadores que golpearon al país el pasado miércoles y han agravado la crisis humanitaria en la nación.

La decisión se produce en medio de fuertes cuestionamientos a la gestión del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia.

En entrevista con la cadena Fox News, Machado insistió en su decisión de regresar a Venezuela: "El tiempo ha llegado, es mi deber acompañar a mi pueblo. Necesitamos estar juntos, abrazarnos, para llorar y hacer luto".

"Rezamos para que Dios nos dé fortaleza para seguir adelante y para que podamos hacer nuestro trabajo", declaró.

La ganadora del Premio Nobel de Paz afirmó que su prioridad absoluta será "salvar vidas" y coordinar la ayuda a las víctimas del desastre.

"Estaré de regreso muy pronto en Venezuela", añadió.

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Según fuentes consultadas por Bloomberg que prefirieron el anonimato, Machado intentó viajar a Venezuela la semana pasada a través de Curazao, con apoyo de contratistas de seguridad privados. El plan fue cancelado después de que la administración de Donald Trump advirtiera que el retorno sería bajo su propio riesgo y sin respaldo de Washington. Las fuentes indicaron divisiones en la Casa Blanca, donde algunos funcionarios temen que su regreso genere enfrentamientos con el régimen.