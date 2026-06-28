Aterrizan en Venezuela helicópteros y aeronaves militares de EE. UU. con equipos de rescate para ayudar en las labores de búsqueda tras terremotos

En las últimas horas aterrizaron en La Guaira, Venezuela, helicópteros y aeronaves militares de Estados Unidos para apoyar las labores de búsqueda tras los dos terremotos que se registraron el pasado miércoles con 7,1 y 7,5 de magnitud en la escala de Richter.

El Comando Sur de Estados Unidos se ha desplegado al frente de las costas de Venezuela para apoyar en el traslado de personal experto y brindar ayuda en medio de las labores de rescate contra el tiempo.

Una aeronave Bell-Boeing V-22 Osprey aterrizó recientemente en La Guaira con personal militar para llevar a cabo las labores de socorro en las zonas más afectadas.

El mismo secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió el video en el que se observa el aterrizaje del avión militar.

Este tipo de aeronave tiene la capacidad de despegar y aterrizar verticalmente como un helicóptero y puede volar a una velocidad similar a la de un avión.

El Comando Sur aseguró que el objetivo de su presencia en territorio venezolano es apoyar el transporte de los equipos de rescate de los marines estadounidenses y también de otros países.

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“Las tripulaciones del MV-22B Osprey y UH-1Y Venom están proporcionando apoyo vital de transporte para llevar a los equipos de búsqueda y rescate de EE.UU. y naciones socias al lugar de los hechos y salvar vidas. En la imagen se ven tripulaciones de marines transportando por aire a respondedores argentinos, mexicanos y de EE.UU. desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar hasta los sitios de desastre”, indicó el Comando Sur en sus redes sociales.

Al mismo tiempo, este domingo aterrizó un helicóptero Bell UH-1Y Venom también con un contingente militar que colaborará en las labores de rescate casi 72 horas después de la tragedia.