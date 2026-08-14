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Terremoto en Colombia

Encuentran sin vida a Isabella Saavedra, la última trilliza desaparecida tras terremoto en Cali

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Encuentran sin vida a Isabella Saavedra, la última trilliza desaparecida tras el terremoto
Encuentran sin vida a Isabella Saavedra, la última trilliza desaparecida tras el terremoto
Con el hallazgo de Isabella, ya son cuatro los miembros de una misma familia que fallecieron tras el colapso de la estructura, ubicada en el barrio Cuarto de Legua, en Cali.

Tras varios días de labores de búsqueda entre los escombros, los organismos de socorro encontraron este jueves el cuerpo de Isabella Saavedra Caicedo, de 23 años, quien estaba desaparecida desde el desplome del edificio María Alvira, ocurrido durante la emergencia generada por el terremoto del lunes 10 de agosto en Colombia

Con el hallazgo de Isabella, ya son cuatro los miembros de una misma familia que fallecieron tras el colapso de la estructura, ubicada en el barrio Cuarto de Legua, en Cali.

Desde el momento de la emergencia, los equipos de rescate trabajaron de forma ininterrumpida para localizar a las personas que permanecían bajo los escombros. El hallazgo de la joven permitió finalizar las labores de búsqueda en este lugar.

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Previamente, los organismos de socorro habían recuperado los cuerpos de sus padres, Jairo Hernán Saavedra y Blanca Victoria Caicedo, y de su hermana, Sofía Saavedra Caicedo. Los cuatro estaban dentro del inmueble cuando se produjo el colapso provocado por el movimiento sísmico.

De acuerdo con March, sus cuerpos fueron encontrados juntos y abrazados, una imagen que, según la familia, reflejaba el profundo vínculo que mantuvieron durante décadas.

“Jairo y Vicky eran solo alegría y sonrisas, y las trillizas heredaron exactamente eso”, recordó Diana March Espinosa, prima de Jairo Saavedra, quien desde Florida ha colaborado en la gestión de recursos para apoyar las labores de búsqueda y rescate de Isabella en Cali.

Ana María Saavedra Caicedo fue la única integrante de la familia que sobrevivió. Tras ser rescatada por las cuadrillas que permanecían en el sitio, fue trasladada de inmediato a un centro asistencial de Cali.

La mujer sufrió graves lesiones en la zona pélvica y requirió una cirugía especializada. Actualmente continúa hospitalizada bajo supervisión médica, mientras avanza en su recuperación.

Ante esta situación, familiares, amigos y personas cercanas han organizado distintas redes de apoyo para contribuir con los gastos y necesidades que Ana María pueda enfrentar durante su proceso de rehabilitación.

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