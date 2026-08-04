Primera ocasión en la historia en la que un atleta colombiano gana la prueba reina del atletismo: los 100 metros planos en los Juegos Centroamericanos

La delegación colombiana sumó una gesta memorable en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. El velocista Ronal Longa, nacido en Istmina (Chocó), conquistó una medalla de oro histórica al imponerse en la final de los 100 metros planos en el Estadio Olímpico Félix.

Desde el carril tres, Logan registró un tiempo de reacción de 137 centésimas y detuvo el cronómetro en 10.06 segundos superando a exponentes de potencias atléticas continentales como Jamaica y República Dominicana.

La destacada marca del atleta cafetero se ubicó muy cerca de romper el récord de las justas (10.00s), obtenidos por Cejas Greene (Antigua Barbuda) desde Barranquilla 2018.

La gesta en la pista estuvo acompañada por la victoria de Myra Gaviria en el lanzamiento de martillo con un registro de 67.59 metros, sumada a otras notables actuaciones en disciplinas como esgrima y triatlón.

Transcurridos 12 días de competencias, Colombia se mantiene firme en la segunda posición del medallero acumulando 172 preseas (58 de oro, 66 de plata, 48 de bronce), por detrás de México que lidera la tabla con 268 medallas acumuladas.

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En la programación reciente de este martes, el país buscará acceder a la final de fútbol femenino enfrentando a Venezuela, además de tener representación en boxeo, balonmano, deportes ecuestres y voleibol.

Con esta victoria, Ronal Longa no solo reafirma su posición como el hombre más rápido de la región, sino que consolida al atletismo como una de las disciplinas más fructíferas para el deporte colombiano en el ciclo olímpico.

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Las miradas de la delegación “Tricolor” se centran ahora en las jornadas definitivas para seguir recortando distancia en el medallero general de Santo Domingo 2026.