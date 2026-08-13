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España confirma la muerte de su primer ciudadano en el terremoto de Colombia: 12 españoles continúan desaparecidos

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Imágenes de Cali tras terremoto- EFE
Imágenes de Cali tras terremoto- EFE
El balance del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes aumentó a 265 personas fallecidas y 3.494 heridas, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de 496 desaparecidos.

El balance del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes aumentó a 265 personas fallecidas y 3.494 heridas, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de 496 desaparecidos.

En medio de la emergencia, España confirmó la muerte de su primer ciudadano en el terremoto y actualizó a la baja la cifra de nacionales que continúan sin ser localizados, que pasó de 75 a 12.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, confirmó el fallecimiento del ciudadano español y señaló que las autoridades continúan trabajando para establecer contacto con quienes permanecen incomunicados. Los servicios consulares de España mantienen el seguimiento de sus ciudadanos afectados por la tragedia.

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Sin embargo, entre la devastación también se han registrado historias que dan esperanza. Uno de los casos más destacados fue el rescate de un niño que permaneció cerca de 32 horas bajo los escombros, sin agua, alimentos ni compañía. El menor fue localizado con vida gracias a un perro especializado de los equipos de rescate de la Cruz Roja, que detectó señales de vida entre los restos de una estructura colapsada.

Roger Casas, jefe del equipo canino que participó en la operación, calificó el hallazgo como uno de los momentos más alentadores de la emergencia y destacó la importancia del rescate.

Tres días después del fuerte movimiento telúrico, las labores de búsqueda y rescate continúan principalmente en Cali, una de las zonas más afectadas. Los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en las estructuras destruidas, mientras intentan localizar a posibles sobrevivientes y avanzar en la identificación de las víctimas.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó que la emergencia ha afectado a 25.872 familias, equivalentes a 53.816 personas. Asimismo, confirmó que la cifra de desaparecidos asciende a 496, lo que mantiene activos los operativos de búsqueda en diferentes puntos afectados por el terremoto.

Las autoridades continúan coordinando las labores de atención, rescate y asistencia humanitaria mientras familiares de las personas desaparecidas esperan información sobre el paradero de sus seres queridos.

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