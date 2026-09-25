Elecciones presidenciales en Venezuela podrían retrasarse hasta finales de 2027 por reformas institucionales y logísticas, según la agencia Reuters
De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, las elecciones presidenciales en Venezuela podrían retrasarse hasta finales de 2027.
Esto, según cita Reuters, debido a las "complejas reformas" institucionales y logísticas en el país suramericano.
El aplazamiento respondería a la necesidad de renovar organismos clave como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Recientemente, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, confirmó durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU que en Venezuela se llevarán a cabo elecciones.
Sin embargo, la sucesora del dictador Nicolás Maduro no precisó una fecha exacta para dichos comicios.
A inicios del mes en curso (septiembre), Rodríguez también se refirió al proceso electoral. En una rueda de prensa acompañada del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, respondió a una pregunta sobre el destino del país.
En ese momento, la integrante de la dictadura chavista se negó a hablar del calendario. “Yo no fijo fechas”, sentenció.
Por su parte, otros miembros de la cúpula dictatorial venezolana como Diosdado Cabello dicen que la contienda electoral se "celebraría hasta 2028".