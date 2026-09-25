"¿Qué vamos a hacer, una varita mágica?": esposa del gobernador de Portuguesa genera polémica tras comentario sobre protestas por apagones

María Gabriela Gil, esposa de Primitivo Cedeño, gobernador del estado Portuguesa (Venezuela), generó polémica en redes sociales luego de pronunciarse sobre las protestas de ciudadanos que reclaman por las constantes fallas del servicio eléctrico en la región.

VEA TAMBIÉN La reacción de Delcy Rodríguez a los apagones en Venezuela; sugirió apagar el aire acondicionado o

A través de un video difundido en redes sociales, Gil se refirió a las personas que salen a manifestar por los cortes de electricidad.

"No dañen lo que es suyo... ¿Qué vamos a hacer, una varita mágica? ¿Tú tienes la solución?", cuestionó la mujer.

De momento, el estado Portuguesa registra cortes de electricidad que superan las ocho horas diarias, lo que ha desencadenado protestas.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

VEA TAMBIÉN Apagones de horas desatan la indignación y protestas en varios estados de Venezuela o

Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

El mes de agosto registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

En cuanto al mes de septiembre de 2026, la crisis eléctrica en Venezuela se ha intensificado y extendido por todo el país.

Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la gran mayoría de los hogares.