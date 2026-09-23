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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Marco Rubio

"Turismo de maternidad": Marco Rubio activa restricción de visas para frenar el considerado fraude migratorio

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Secretario de Estado Marco Rubio- Foto: EFE
Secretario de Estado Marco Rubio- Foto: EFE
La medida busca frenar la venta de la ciudadanía norteamericana con fines de lucro y proteger los fondos públicos de Medicaid.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos oficializó este miércoles 23 de septiembre una nueva política de restricción de visados orientada a sancionar a personas e intermediarios que participan, facilitan o se benefician del denominado “turismo de maternidad” hacia territorio norteamericano.

La medida, dada a conocer por el secretario de Estado Marco Rubio, apela a la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Según la administración norteamericana, las redes comerciales extranjeras han explotado de forma sistemática el sistema de visados para comercializar el acceso a la ciudadanía por nacimiento, instruyendo a ciudadanos extranjeros a mentir en sus formularios oficiales a cambio de cuantiosas sumas de dinero.

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"El turismo de nacimiento es una práctica que defrauda nuestros sistemas de inmigración y Medicaid. Al restringir la emisión de visas a quienes participan en este fraude, enviamos un mensaje claro: Estados Unidos no permitirá que los extranjeros exploten nuestro sistema ni violen la inviolabilidad de la ciudadanía”, enfatizó el secretario de Estado, Marco Rubio.

La política penaliza a propietarios, operadores, administradores e intermediarios de agencias comerciales de turismo de parto, así como a aquellos asesores que instruyan a los solicitantes a cometer fraude consular.

Esta restricción abarca también a proveedores médicos extranjeros que, a sabiendas, promuevan o faciliten este tipo de viajes y deriven en el uso fraudulento del programa de asistencia de salud pública Medicaid.

La norma aclara que las restricciones de emisión de visados para ingresar a suelo norteamericano podrán hacerse extensivas a determinados familiares directos de los facilitadores o promotores del esquema.

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Con la implementación de este mecanismo, la administración de Donald Trump busca desarticular el modelo de negocio en torno a la ciudadanía por nacimiento, endureciendo los filtros consulares y protegiendo los recursos de los contribuyentes destinados a los programas de asistencia social en el país.

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