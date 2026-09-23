"Turismo de maternidad": Marco Rubio activa restricción de visas para frenar el considerado fraude migratorio
El Departamento de Estado de los Estados Unidos oficializó este miércoles 23 de septiembre una nueva política de restricción de visados orientada a sancionar a personas e intermediarios que participan, facilitan o se benefician del denominado “turismo de maternidad” hacia territorio norteamericano.
La medida, dada a conocer por el secretario de Estado Marco Rubio, apela a la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).
Según la administración norteamericana, las redes comerciales extranjeras han explotado de forma sistemática el sistema de visados para comercializar el acceso a la ciudadanía por nacimiento, instruyendo a ciudadanos extranjeros a mentir en sus formularios oficiales a cambio de cuantiosas sumas de dinero.
"El turismo de nacimiento es una práctica que defrauda nuestros sistemas de inmigración y Medicaid. Al restringir la emisión de visas a quienes participan en este fraude, enviamos un mensaje claro: Estados Unidos no permitirá que los extranjeros exploten nuestro sistema ni violen la inviolabilidad de la ciudadanía”, enfatizó el secretario de Estado, Marco Rubio.
La política penaliza a propietarios, operadores, administradores e intermediarios de agencias comerciales de turismo de parto, así como a aquellos asesores que instruyan a los solicitantes a cometer fraude consular.
Esta restricción abarca también a proveedores médicos extranjeros que, a sabiendas, promuevan o faciliten este tipo de viajes y deriven en el uso fraudulento del programa de asistencia de salud pública Medicaid.
La norma aclara que las restricciones de emisión de visados para ingresar a suelo norteamericano podrán hacerse extensivas a determinados familiares directos de los facilitadores o promotores del esquema.
Con la implementación de este mecanismo, la administración de Donald Trump busca desarticular el modelo de negocio en torno a la ciudadanía por nacimiento, endureciendo los filtros consulares y protegiendo los recursos de los contribuyentes destinados a los programas de asistencia social en el país.