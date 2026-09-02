NTN24
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Rick Scott

Senador Rick Scott critica liberaciones selectivas en Venezuela: "Delcy y sus matones continúan jugando con los presos políticos y sus familias"

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
El legislador de la Unión Americana denunció que numerosos venezolanos continúan privados de libertad por motivos ideológicos.

El senador de Estados Unidos, Rick Scott, cuestionó las liberaciones de presos políticos en Venezuela, calificándolas como "tácticas engañosas".

o

El legislador de la Unión Americana, en ese sentido, denunció que numerosos ciudadanos continúan privados de libertad por motivos ideológicos.

Mediante su cuenta en la red social X (antes Twitter), Scott expresó: "El régimen de Maduro, ahora liderado por Delcy Rodríguez, dijo que se liberaría a TODOS los presos políticos".

o

"Sin embargo, Nelson Rivero, Jorge Henrique Alayeto Bigott y Oscar Caamaño, solo por nombrar algunos, siguen tras las rejas", detalló.

"Delcy y sus matones continúan jugando crueles juegos con los presos políticos y sus familias. La verdad es simple: el régimen NO los ha liberado a todos", continuó.

Antes de finalizar dicho mensaje, el senador mencionó: "Las liberaciones selectivas y condicionales no son libertad real. Delcy Rodríguez debe dejar de poner excusas y liberar a CADA preso político de inmediato y sin condiciones".

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

o

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.

Temas relacionados:

Rick Scott

Presos políticos

Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos

Dictadura en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Claves y detalles que debe conocer sobre el polémico acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una política de la dictadura cubana mantener el secretismo”: periodista sobre la salud de Raúl Castro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué opinan los cubanos en la Florida sobre el “grave” estado de salud en que estaría Raúl Castro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Tras agresiones en el Estrecho de Ormuz, EEUU atacó instalaciones claves del régimen iraní

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. despliega dos buques de guerra hacia Cuba en medio del aparente mal estado de salud de Castro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Chris Wright, secretario de Energía de EEUU, y Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez asegura que "habrá proceso electoral" cuando Venezuela "esté preparada" y se niega a fijar una fecha

Delcy Rodríguez habló sobre elecciones en Venezuela tras acuerdo petrolero con EEUU - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Experto califica como “brutal cinismo” de Delcy anuncio sobre proceso electoral en Venezuela

Raúl Castro se encuentra hospitalizado - Foto de referencia: EFE
Raúl Castro

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Chris Wright, secretario de Energía de EEUU - Foto: EFE
Chris Wright

Llegó a Venezuela el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para avanzar en acuerdo petrolero

Alias 'Calarcá'/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Fiscalía General de la Nación

Mano dura de la Fiscalía en Colombia: reactivan orden de captura contra 'Calarcá' que Petro había suspendido

Más de Actualidad

Ver más
Una persona sostiene velas durante una vigilia por los presos políticos-Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Crece llamado humanitario por José Luongo, preso político venezolano de 72 años con Alzheimer

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (EFE)
Donald Trump

"No están listos todavía": Trump se pronuncia sobre elecciones en Venezuela y habla de su relación con Delcy Rodríguez

INCENDIOS -EFE
Colombia

¿Manos criminales detrás de los incendios en Colombia? Cundinamarca y Tolima permanecen en alerta por las emergencias forestales

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Una persona sostiene velas durante una vigilia por los presos políticos-Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Crece llamado humanitario por José Luongo, preso político venezolano de 72 años con Alzheimer

Estatua de la Libertad en Nueva York - Foto: EFE
ICE

Agentes de inmigración de Estados Unidos arrestan a capitán de barco que sería el responsable de un accidente trágico en Nueva York

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (EFE)
Donald Trump

"No están listos todavía": Trump se pronuncia sobre elecciones en Venezuela y habla de su relación con Delcy Rodríguez

INCENDIOS -EFE
Colombia

¿Manos criminales detrás de los incendios en Colombia? Cundinamarca y Tolima permanecen en alerta por las emergencias forestales

Foto de referencia
Presos políticos en Venezuela

Régimen venezolano confirma 131 excarcelaciones de presos políticos: habla de "medidas alternativas a la privación de la libertad"

Terremoto en Cali | Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"Municipios del norte del Valle necesitan ayuda": el llamado de un sobreviviente del terremoto en Cali

Murió Shelley Fabares, la actriz que coprotagonizó tres películas con Elvis Presley - AFP
Actriz

Murió Shelley Fabares, la actriz que compartió pantalla con Elvis Presley en tres películas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023