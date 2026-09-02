Senador Rick Scott critica liberaciones selectivas en Venezuela: "Delcy y sus matones continúan jugando con los presos políticos y sus familias"

El senador de Estados Unidos, Rick Scott, cuestionó las liberaciones de presos políticos en Venezuela, calificándolas como "tácticas engañosas".

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El legislador de la Unión Americana, en ese sentido, denunció que numerosos ciudadanos continúan privados de libertad por motivos ideológicos.

Mediante su cuenta en la red social X (antes Twitter), Scott expresó: "El régimen de Maduro, ahora liderado por Delcy Rodríguez, dijo que se liberaría a TODOS los presos políticos".

"Sin embargo, Nelson Rivero, Jorge Henrique Alayeto Bigott y Oscar Caamaño, solo por nombrar algunos, siguen tras las rejas", detalló.

"Delcy y sus matones continúan jugando crueles juegos con los presos políticos y sus familias. La verdad es simple: el régimen NO los ha liberado a todos", continuó.

Antes de finalizar dicho mensaje, el senador mencionó: "Las liberaciones selectivas y condicionales no son libertad real. Delcy Rodríguez debe dejar de poner excusas y liberar a CADA preso político de inmediato y sin condiciones".

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

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Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.