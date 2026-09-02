Senador Rick Scott critica liberaciones selectivas en Venezuela: "Delcy y sus matones continúan jugando con los presos políticos y sus familias"
El senador de Estados Unidos, Rick Scott, cuestionó las liberaciones de presos políticos en Venezuela, calificándolas como "tácticas engañosas".
El legislador de la Unión Americana, en ese sentido, denunció que numerosos ciudadanos continúan privados de libertad por motivos ideológicos.
Mediante su cuenta en la red social X (antes Twitter), Scott expresó: "El régimen de Maduro, ahora liderado por Delcy Rodríguez, dijo que se liberaría a TODOS los presos políticos".
"Sin embargo, Nelson Rivero, Jorge Henrique Alayeto Bigott y Oscar Caamaño, solo por nombrar algunos, siguen tras las rejas", detalló.
"Delcy y sus matones continúan jugando crueles juegos con los presos políticos y sus familias. La verdad es simple: el régimen NO los ha liberado a todos", continuó.
Antes de finalizar dicho mensaje, el senador mencionó: "Las liberaciones selectivas y condicionales no son libertad real. Delcy Rodríguez debe dejar de poner excusas y liberar a CADA preso político de inmediato y sin condiciones".
Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.
Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.
Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.