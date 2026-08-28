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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Donald Trump

Donald Trump asistirá al Pentágono y declina ir a Nueva York para los 25 años de los atentados del 11 de septiembre

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump | Foto: EFE
El presidente norteamericano encabezará los actos en la sede militar de Virginia en marco vigésimo quinto aniversario de los atentados del 2001.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que participará en el acto conmemorativo del Pentágono para rendir homenaje a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001, descartando su presencia en los actos de la Zona Cero en la ciudad de Nueva York.

Interrogado por la prensa sobre los motivos para no trasladarse al lugar donde se establecía las Torres Gemelas, el mandatario ratificó que encabezará los honores en las instalaciones del Departamento de Defensa en Arlington, Virginia, donde fallecieron 184 personas tras el impacto del tercer avión secuestrado.

“Voy a asistir a la ceremonia del Pentágono”, respondió de forma concisa el jefe de Estado al referirse a la agenda oficial por los 25 años de los atentados.

Los actos en memoria de las casi 3.000 víctimas fatales dejadas por los atentados cometidos en Nueva York, Virginia y Shanksville (Pensilvania) contarán con diversas representaciones institucionales.

La ceremonia neoyorquina mantendrá la lectura tradicional de los nombres de cada una de las personas fallecidas, sin intervenciones de discursos políticos, y contará con la presencia del alcalde de la ciudad, Zohan Mamdani.

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Donald Trump, encabezará la solemnidad militar y el tributo formal a las víctimas del complejo de Defensa, recordando también a los pasajeros y tripulación que impidieron el avance del cuarto avión sobre la capital estadounidense.

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Con este anuncio quedan fijadas las actividades del Ejecutivo para el vigésimo quinto aniversario de los atentados, la conmemoración en el Pentágono marcará la agenda del mandatario, mientras Nueva York avanzará con su acostumbrado y sobrio homenaje centrado de manera exclusiva en las víctimas y sus familias.

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