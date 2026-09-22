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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Escudo de las Américas

15 países de América acuerdan coordinar sanciones, inteligencia y acciones de seguridad contra 24 grupos criminales, entre ellos ELN, FARC, Clan del Golfo y Tren de Aragua

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Escudo de las Américas (AFP)
Escudo de las Américas (AFP)
Firmaron Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos compartió un comunicado oficial, firmado por varios gobiernos de la región que acordaron coordinar sanciones, inteligencia y acciones de seguridad contra 24 grupos señalados como amenazas transnacionales

El tratado fue suscrito por Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

"Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno participantes en el Escudo de las Américas, declaramos conjuntamente nuestra intención de fortalecer la resiliencia del hemisferio occidental a través de los tres pilares del Escudo de las Américas: el económico, el de seguridad y el de coordinación multilateral", señaló el organismo en su página web.

Con este fin, declararon conjuntamente su intención de emprender "las siguientes acciones, de conformidad con nuestras respectivas obligaciones jurídicas internacionales y nacionales".

 

  • "Defender nuestras economías potenciando la cooperación económica; explorando mecanismos de control de inversiones; salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y fiable; y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital, aplicadas de forma no discriminatoria. Reconocemos que una seguridad duradera requiere desarrollo económico, empleos estables y oportunidades tangibles para la población, y que la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que entra en nuestras naciones es transparente y verificable".
  • "Defender la gobernanza democrática frente a las redes armadas de narcoterroristas, lo que incluye la coordinación en materia de sanciones, designaciones y medidas financieras contra terroristas y delincuentes; la ampliación de las fuerzas de seguridad civiles; y la prestación de asistencia humanitaria y de comunicación para defender la voluntad popular".
  • "Defender y promover el respeto mutuo por la soberanía nacional y la autodeterminación de cada nación a través de foros multilaterales para coordinar e impulsar objetivos y propuestas comunes, como impulsar medidas internacionales de aplicación de la ley contra los grupos delictivos organizados transnacionales o llevar a cabo las reformas necesarias en las organizaciones multilaterales".
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Bajo esos tres pilares, los Estados participantes se proponen "reforzar la cooperación mediante un mayor intercambio de información de inteligencia; facilitar el acceso, cuando proceda, a tecnologías y capacidades de seguridad; promover la formación y el desarrollo profesional de los recursos humanos; y ampliar el intercambio de buenas prácticas".

Asimismo, propusieron profundizar en la cooperación en materia de inversión y asuntos económicos, así como reforzar la consulta y la coordinación de posiciones comunes sobre cuestiones de interés compartido en los foros regionales y multilaterales.

Los 24 grupos de los que hace mención el acuerdo:

  • Mara Salvatrucha (MS-13)
  • Tren de Aragua
  • Carteles Unidos
  • Cartel del Golfo
  • La Nueva Familia Michoacana
  • Cartel del Noreste
  • Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG)
  • Cartel de Sinaloa
  • Gran Grif
  • Viv Ansanm
  • Los Lobos
  • Los Choneros
  • Barrio 18
  • Cartel de Los Soles
  • Clan del Golfo
  • Primeiro Comando da Capital
  • Comando Vermelho
  • Chone Killers
    Los Viagras
  • Juarez Cartel (La Línea)
  • Grupos disidentes de las FARC, entre ellos las FARC-Estado Mayor Central, las FARC-Segunda
  • Marquetalia, así como sus alias, afiliados y grupos sucesores
  • ELN
  • Shining Path (Sendero Luminoso)
  • Los Tiguerones

 

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