Embajada india en Emiratos dice que piloto herido de flydubai está en buen estado de salud

La representación diplomática de India en Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves que el embajador, Deepak Mittal, visitó este jueves al comandante herido del vuelo de flydubai y verificó que se encuentra en "buen estado de salud y recuperándose bien".

Mittal se reunió con "el capitán Smit Machchhar y su familia en el hospital. El capitán Machchhar se encuentra en buen estado de salud y se recupera favorablemente", informó la embajada india en X.

El piloto, de nacionalidad india, fue hospitalizado en Arabia Saudita tras ser atacado en pleno vuelo y después de que el avión realizara un aterrizaje de emergencia en la ciudad saudita de Tabuk el miércoles.

Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves que abrió una investigación para averiguar si el presunto ataque ocurrido la víspera a bordo de un avión de Flydubai que iba rumbo a Tel Aviv era de naturaleza "terrorista", como afirma Israel.

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Según lo que contaron los pasajeros y lo que afirman las autoridades israelíes, uno de los pilotos apuñaló al otro para intentar estrellar el avión, que perdió altitud repentinamente. Una tragedia que se pudo evitar porque varios pasajeros irrumpieron en la cabina de mando y redujeron al atacante.

Los 174 ocupantes del avión, la mayoría israelíes, están sanos y salvos.

El piloto que resultó herido, de nacionalidad india, fue hospitalizado en Arabia Saudita. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló de su "increíble acto de heroísmo" y también alabó a los pasajeros que acudieron en su ayuda, asegurando que impidieron un desastre que podría haber tenido un "alcance mundial".

"El comandante Smit Machchhar es un HÉROE", publicó el primer ministro indio, Narendra Modi, en redes sociales.

"El equipo de investigación empezó a trabajar sobre el incidente, en coordinación con la Autoridad General de Aviación Civil y los organismos competentes" para determinar "en qué medida pudo estar vinculado a una actividad o tentativa terrorista", informó la agencia de prensa oficial emiratí, WAM, citando al fiscal general.

El miércoles, las autoridades israelíes calificaron el incidente como un "intento de ataque terrorista yihadista", que apuntaba sobre todo contra Emiratos y los Acuerdos de Abraham, un pacto firmado en 2020 para normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes.