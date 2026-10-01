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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes anuncia investigación ante posible acto "terrorista" tras incidente en vuelo de Flydubai hacia Israel

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Avión de Flydubai en el aeropuerto de Tel Aviv - Foto de referencia: EFE
Avión de Flydubai en el aeropuerto de Tel Aviv - Foto de referencia: EFE
El miércoles, las autoridades israelíes calificaron el incidente como un "intento de ataque terrorista yihadista".

Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves que abrió una investigación para averiguar si el presunto ataque ocurrido la víspera a bordo de un avión de Flydubai que iba rumbo a Tel Aviv era de naturaleza "terrorista", como afirma Israel.

Según lo que contaron los pasajeros y lo que afirman las autoridades israelíes, uno de los pilotos apuñaló al otro para intentar estrellar el avión, que perdió altitud repentinamente. Una tragedia que se pudo evitar porque varios pasajeros irrumpieron en la cabina de mando y redujeron al atacante.

Los 174 ocupantes del avión, la mayoría israelíes, están sanos y salvos.

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El piloto que resultó herido, de nacionalidad india, fue hospitalizado en Arabia Saudita. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló de su "increíble acto de heroísmo" y también alabó a los pasajeros que acudieron en su ayuda, asegurando que impidieron un desastre que podría haber tenido un "alcance mundial".

"El comandante Smit Machchhar es un HÉROE", publicó el primer ministro indio, Narendra Modi, en redes sociales.

"El equipo de investigación empezó a trabajar sobre el incidente, en coordinación con la Autoridad General de Aviación Civil y los organismos competentes" para determinar "en qué medida pudo estar vinculado a una actividad o tentativa terrorista", informó la agencia de prensa oficial emiratí, WAM, citando al fiscal general.

El miércoles, las autoridades israelíes calificaron el incidente como un "intento de ataque terrorista yihadista", que apuntaba sobre todo contra Emiratos y los Acuerdos de Abraham, un pacto firmado en 2020 para normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes.

Netanyahu declaró que era "demasiado pronto para decir" quién podría estar detrás, pero aseguró estar "en contacto constante" con las autoridades sauditas, que están interrogando -según él- al copiloto incriminado.

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De momento, Riad no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que habló con el primer ministro israelí, se mostró ambiguo y comentó que el copiloto podría ser "un terrorista o quizás un loco".

Por su parte, la aerolínea Flydubai pidió que "se eviten las especulaciones prematuras" y subrayó que las razones del altercado entre los dos pilotos son por ahora "desconocidas".

La compañía ha suspendido sus vuelos con destino y origen en Israel mientras dure la investigación.

Al llegar a Tel Aviv, los pasajeros dieron cuenta de un vuelo "aterrador".

"Se oyeron gritos en el avión. Después abrieron la cabina y vieron sangre, y que alguien había apuñalado al piloto con un cuchillo", declaró una pasajera del vuelo en un mensaje escrito transmitido a la televisión israelí.

Según los datos del sitio Flightradar24, el aparato perdió bruscamente altitud durante el vuelo, pasando de cerca de 34.000 pies a las 05H21 GMT a menos de 17.000 pies en un minuto.

En un video grabado a bordo y transmitido por el medio israelí Ynet, aparece un hombre con la cabeza ensangrentada y pidiendo ayuda, poco antes de que el aparato aterrizara en Tabuk, en el sureste de Arabia Saudita.

Tras una espera de varias horas, los pasajeros pudieron embarcar finalmente en otro avión de flydubai que los llevó a Tel Aviv.

Israel quería enviar aviones para repatriar a los pasajeros, pero Arabia Saudita, que no mantiene relaciones con el Estado hebreo, rechazó la petición, indicó una fuente saudita próxima al caso.

"Pidieron enviar aviones militares, dos o tres, directamente al aeropuerto de Tabuk", dijo. "Se les negó (...) Luego pidieron enviar un avión comercial, eso también fue rechazado", precisó.

Según dijo, la conversación entre ambos países se hizo a través de Emiratos Árabes Unidos.

En general, no se autorizan vuelos directos entre Israel y Arabia Saudita, aunque el reino sí que autoriza, desde 2022, que los aviones con origen o destino en Israel transiten por su espacio aéreo.

En 2020, Arabia Saudita había iniciado negociaciones diplomáticas con Israel, pero las suspendió a raíz de la guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, el gobierno saudita insiste en que supeditará cualquier reconocimiento de Israel a que se lleve a cabo un proceso creíble e irreversible que conduzca a la creación de un Estado palestino.

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