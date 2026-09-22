"Donde tarde o temprano debería acabar Delcy es en una celda vecina a la de Maduro": eurodiputado Hermann Tertsch analiza visita de la jefe chavista a Nueva York

Hermann Tertsch, eurodiputado del Partido VOX de España, analizó en NTN24 la 81.ª Asamblea General de la ONU que se lleva a cabo en Nueva York, y cuya edición está marcada por la presencia de la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez. Sobre la visita y el discurso de la jefe chavista en Estados Unidos, Tertsch señaló que “no tendrá ninguna importancia porque siempre ha mentido y en la tribuna se verá igual”.