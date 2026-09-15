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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Estados Unidos

Régimen de Irán rechaza negociar con Estados Unidos mientras no se cumplan sus condiciones

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Irán-Foto: EFE
Bandera de Irán-Foto: EFE
El presidente de Estados Unidos había afirmado de nuevo que estaba "abierto" a dialogar con Teherán.

El jefe de la máxima instancia de seguridad del régimen de Irán rechazó este martes cualquier diálogo con Estados Unidos para poner fin a la guerra hasta que no se cumplan sus condiciones, después de que Donald Trump se mostrara "abierto" a negociar.

"No se dejen distraer por las señales contradictorias del presidente estadounidense, que alterna entre 'no hay negociaciones' y 'estamos dispuestos a dialogar' con Irán", escribió en la red social X el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei.

"No habrá ninguna negociación mientras no se cumplan las condiciones de Irán. ¡Punto final!", añadió Rezaei en un mensaje en inglés que parece una respuesta directa a las declaraciones del presidente de Trump el lunes.

El presidente de Estados Unidos había afirmado de nuevo que estaba "abierto" a dialogar con Teherán.

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Teherán exige a Washington que ponga fin definitivo a la guerra y a cualquier agresión contra Irán y sus aliados en la región, incluyendo al grupo Hezbolá en Líbano.

El régimen iraní reclama además el levantamiento del bloqueo impuesto a sus puertos, una indemnización íntegra por los daños causados por la guerra, el levantamiento de las sanciones que afectan a su economía y el desbloqueo sin condiciones de sus activos congelados en el extranjero.

En las últimas horas el Departamento de Guerra de Estados Unidos reconoció una "escasez" de municiones vinculada a la guerra con Irán.

Esto se conoce después de que el gobierno del presidente Donald Trump negara por varios meses esta crisis tras los reportes de prensa en este sentido.

"Los gastos en municiones durante la operación Furia Épica provocaron una escasez en los inventarios estratégicos y revelaron cuellos de botella en las industrias responsables de la reposición de las municiones", dice un informe del inspector general del Pentágono sobre la operación estadounidense contra Irán.

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