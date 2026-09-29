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Abelardo de la Espriella
Programa: La Tarde

Operaciones contundentes: general (r) Jorge Eliécer Camacho destaca accionar de De la Espriella en Colombia

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
El general retirado Jorge Eliécer Camacho dialogó con NTN24 sobre la arremetida del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, contra el crimen organizado del país, demostrando contundentes resultados a pocos días de haber comenzado su gobierno. El excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que “es la coordinación más fuerte que se ha tenido” entre los Gobierno de Colombia y Estados Unidos contra la criminalidad.

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