La tensión continúa en Cartagena por la toma de rehenes protagonizada por un grupo de hombres armados y encapuchados en el Éxito de Contadora.

Sin embargo, después de varias horas de incertidumbre, ya son 10 las personas que han recuperado su libertad, de acuerdo con el balance conocido durante la tarde de este martes 24 de noviembre.

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La situación comenzó alrededor de las 8:00 a. m., cuando los delincuentes ingresaron al establecimiento e intentaron robar un carro de valores que se encontraba en el lugar.

La reacción de los sistemas de seguridad y la llegada de la Policía habrían frustrado el hurto, por lo que los hombres terminaron refugiándose en uno de los locales y tomando como rehenes a clientes y trabajadores.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre lo ocurrido y explicó que, inicialmente, los responsables tenían a 30 personas retenidas.

"No les quedó de otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas", manifestó.

Asimismo, aseguró que las cámaras de seguridad habían alertado sobre la presencia de los sospechosos desde el día anterior y que los operadores activaron los botones de pánico para solicitar la intervención de las autoridades.

"Estamos ahí, con las fuerzas especiales del Ejército, tenemos ahí las fuerzas especiales de la Policía, estamos haciendo lo que hay que hacer y le garantizo al pueblo colombiano que vamos a liberar a esas personas", agregó el mandatario.

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Por su parte, la Policía Nacional informó que trabaja de manera articulada con las Fuerzas Militares para conseguir la liberación de las personas que continúan dentro del establecimiento comercial.

"Nuestra prioridad es proteger la vida", señaló la institución en un comunicado, en el que también confirmó el despliegue de sus capacidades operativas y especializadas para atender la emergencia.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el dispositivo de seguridad en el sector y avanzan en los procedimientos para lograr que las demás personas retenidas puedan salir sin que se ponga en riesgo su integridad.